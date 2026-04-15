"McDonald’s Юкрейн" додав до меню страви з 8 країн

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, додав 13 страв з восьми інших країн до меню, повідомляє пресслужба компанії.

Страви пропонуються в рамках кампанії "Пограбування світового меню", першої в історії "МакДональдз" європейської кампаніі, що розгортається водночас у кількох країнах. Новинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах "МакДональдз" в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до моменту розпродажу страв.

В українському меню з’являться канадські "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер", "Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" та "МакКріспі Хот Хані", рол із креветками з Кіпру, креветки з Хорватії, "МакШейкер Фрі" зі смаком рамен із Японії, "МакШейкер Фрі" зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру, "МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії та ін.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 139 ресторанів, із яких наразі працює 124 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).