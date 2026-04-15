Україна очікує від Німеччини передачі ГТУ з Північного потоку для ремонту Криворізької ТЕЦ – Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі із федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе 14 квітня порушив питання передачі газотурбінної установки потужністю 38 МВт, пов’язаної з інфраструктурою Північного потоку, для потреб АТ "Укрнафта" в ремонті Криворізької ТЕЦ.

"Це буде важливим політичним рішенням. Вдячний німецьким колегам, які вже опрацьовують це питання", – написав Шмигаль у телеграмі вечером 14 квітня.

За його словами, сторони також домовилися посилити взаємодію у напрямі закупівлі необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та формування резервів напередодні опалювального сезону 2026/2027 років.

"Зокрема, йдеться про використання обладнання з декомісованих енергетичних об’єктів у Німеччині", – доповнив урядовець.

Як повідомлялося, перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль запропонував Німеччині створити спільний механізм формування стратегічного резерву енергетичного обладнання для України за участі Німеччини та інших партнерів.

"Ідеться про попередньо розміщені запаси критичних компонентів, готових до швидкого розгортання у разі масштабних пошкоджень", – написав він у телеграмі після пленарного засідання українсько-німецьких міжурядових консультацій під головуванням президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца 14 квітня.

НАК "Нафтогаз України" станом на весну 2024 року належало 99,9864% акцій АТ "Криворізька теплоцентраль" зі статутним капіталом 315,651 млн грн.

Кабінет міністрів України 12 липня 2024 р. доручив НАК "Нафтогаз України" придбати додатковий випуск простих іменних акцій у п’яти ТЕЦ, включаючи, зокрема, акції АТ "Криворізька теплоцентраль" загальною номінальною вартістю 1 млрд 448,2 млн грн (1 грн/акція).