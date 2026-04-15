Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

Україна готова розпочати поставки до Німеччини біометану, виробленого з агросировини, одразу після запуску відповідної бази даних ЄС та імплементації німецького законодавства про квоти на "зелений" газ, йдеться в публікації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України

Як зазначили у відомстві, про це йшлося під час зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва з федеральним міністром з питань довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Карстеном Шнайдером та федеральною міністеркою досліджень та технологій Доротеєю Бер.

Під час переговорів сторони домовилися, що німецькі експерти допоможуть Україні із сертифікацією національних верифікаторів викидів (ETS) для розблокування експорту.

Ще однією темою переговорів із федеральним міністром Карстеном Шнайдером стало застосування механізму вуглецевого коригування CBAM. Олексій Соболєв зазначив, що через цей механізм українська металургія вже зазнає збитків.

"Оскільки українська сталь виготовляється частково з металобрухту за допомогою електроенергії без вугільної генерації, оцінка викидів СО2 з боку ЄС може бути завищеною. Очікуємо, що німецька експертиза сприятиме швидшому вирішенню проблеми та розблокуванню експорту", - наводяться в публікації слова Соболева.

Під час зустрічі з федеральною міністеркою досліджень та технологій Доротеєю Бер обговорювалося залучення України до високотехнологічних проєктів у сфері штучного інтелекту (ШІ), квантових та біотехнологій. Українська сторона запропонувала співпрацю у секторах технологій подвійного призначення (dual-use), космічній галузі та енергетиці.

Також міністри розглянули створення акселераторів для стартапів і реалізацію пілотних проєктів із професійної перепідготовки кадрів. Домовленості планують закріпити підписанням двостороннього документа на Конференції з питань відновлення України (URC-2026), що відбудеться у Гданську.