Інтерфакс-Україна
Економіка
10:32 15.04.2026

Україна та Німеччина домовилися про розширення співпраці в агросекторі та створення робочої групи для підтримки реформ

Фото: https://me.gov.ua

Україна та Німеччина розширюють взаємодію в лісовому, харчовому та сільськогосподарському секторах, зокрема, у виробництві насіння, біометану та адаптації агросектору до стандартів ЄС, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Для нас важливо, щоб українські агровиробники працювали за стандартами ЄС, що дозволить створити справедливу конкуренцію та зміцнити глобальну продовольчу безпеку. Ми спільно працюємо над розвитком якісної професійної освіти та посиленням системи безпечності харчових продуктів. Заклали основу для спільних проєктів у виробництві біометану та сталого управління лісами", – зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з німецьким колегою Алоїзом Райнером.

Сторони під час переговорів домовилися про низку нових двосторонніх ініціатив, що передбачають розширення "Діалогу з питань аграрної політики" (АПД). Оновлений формат взаємодії передбачає спільні конференції та навчальні поїздки з фокусом на зрошення, переробку молока та насінництво. Посилення партнерства також заплановано між Держпродспоживслужбою та Федеральним управлінням захисту прав споживачів Німеччини (BVL) із залученням досвіду німецьких інститутів BfR та FLI.

Зі свого боку міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Алоїз Райнер наголосив на важливості вирівнювання правових рамок.

"Рівні правові рамки та стандарти є основою для збалансованої та справедливої конкуренції. Ми маємо чітке бачення сталого та перспективного європейського сільськогосподарського ринку та хочемо разом його формувати", – підкреслив Райнер.

Впровадження нових технологій та інновацій у деревообробній промисловості стане основою співпраці у лісовому секторі, що є критичним для економічного розвитку України.

Робочу групу високого рівня для координації реформ у сільському господарстві та харчовій галузі сторони створять за участю представників міністерств, парламентських комітетів, Єврокомісії, а також бізнес-асоціацій та наукових установ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

19:32 16.04.2026
Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

13:25 16.04.2026
Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня – Сибіга

Україна винесе обговорення російського обстрілу на засідання Радбезу ООН 20 квітня – Сибіга

03:52 16.04.2026
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю зросла до десяти, серед них – медики, загинула дитина

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю зросла до десяти, серед них – медики, загинула дитина

03:27 16.04.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

У Києві внаслідок ворожої атаки 4 постраждалих, загинула 12-річна дитина – влада

22:51 15.04.2026
Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

Федоров: за підсумками "Рамштайну" для України передбачено $4 млрд на ППО та понад $1,5 млрд на БпЛА

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

ВАЖЛИВЕ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з єврооблігаціями України

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

