Україна та Німеччина домовилися про розширення співпраці в агросекторі та створення робочої групи для підтримки реформ

Фото: https://me.gov.ua

Україна та Німеччина розширюють взаємодію в лісовому, харчовому та сільськогосподарському секторах, зокрема, у виробництві насіння, біометану та адаптації агросектору до стандартів ЄС, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Для нас важливо, щоб українські агровиробники працювали за стандартами ЄС, що дозволить створити справедливу конкуренцію та зміцнити глобальну продовольчу безпеку. Ми спільно працюємо над розвитком якісної професійної освіти та посиленням системи безпечності харчових продуктів. Заклали основу для спільних проєктів у виробництві біометану та сталого управління лісами", – зазначив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з німецьким колегою Алоїзом Райнером.

Сторони під час переговорів домовилися про низку нових двосторонніх ініціатив, що передбачають розширення "Діалогу з питань аграрної політики" (АПД). Оновлений формат взаємодії передбачає спільні конференції та навчальні поїздки з фокусом на зрошення, переробку молока та насінництво. Посилення партнерства також заплановано між Держпродспоживслужбою та Федеральним управлінням захисту прав споживачів Німеччини (BVL) із залученням досвіду німецьких інститутів BfR та FLI.

Зі свого боку міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Алоїз Райнер наголосив на важливості вирівнювання правових рамок.

"Рівні правові рамки та стандарти є основою для збалансованої та справедливої конкуренції. Ми маємо чітке бачення сталого та перспективного європейського сільськогосподарського ринку та хочемо разом його формувати", – підкреслив Райнер.

Впровадження нових технологій та інновацій у деревообробній промисловості стане основою співпраці у лісовому секторі, що є критичним для економічного розвитку України.

Робочу групу високого рівня для координації реформ у сільському господарстві та харчовій галузі сторони створять за участю представників міністерств, парламентських комітетів, Єврокомісії, а також бізнес-асоціацій та наукових установ.