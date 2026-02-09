Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

Акції агрохолдингу KSG Agro за підсумками 2025 року зросли на 60,7%, що дозволило компанії увійти до трійки лідерів за динамікою зростання ринкової капіталізації серед українських агрокомпаній. Про це повідомила пресслужба холдингу з посиланням на дані інвестиційної компанії Eavex Capital.

Згідно з повідомленням, показники зростання акцій KSG Agro у 2025 році суттєво перевищили середню ринкову динаміку. До ТОП-3 лідерів за цим показником також увійшли агрохолдинги "Кернел" та ІМК.

Зростання капіталізації відбулося на тлі покращення операційних показників компанії. Зокрема, за перше півріччя 2025 року виручка холдингу збільшилася на 20,2%. У сегменті свинарства за підсумками січня-вересня 2025 року виручка від реалізації живих свиней зросла на 48,3%, а операційний прибуток за цей період збільшився на понад 37%.

"Ріст виручки й операційних показників у 2025 році демонструє, що наша стратегія вертикальної інтеграції та програма оновлення свинопоголів’я працюють ефективно навіть у надзвичайних воєнних умовах", — наголосив голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га.

За даними KSG Аgro, він входить до п'ятірки найкращих виробників свинини в Україні. У 2023 році агрохолдинг розпочав реалізацію стратегії "мережецентричності", в межах якої перейде від розвитку великої локації до низки дрібніших і розташованих у різних регіонах країни свинарських підприємств.

KSG Agro у січні-вересні 2025 року отримав $5,96 млн операційного прибутку і $6,92 млн валового прибутку, що на 68% і 31% більше проти аналогічного періоду 2024 року.