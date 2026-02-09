Інтерфакс-Україна
Економіка
19:57 09.02.2026

Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

2 хв читати
Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

Акції агрохолдингу KSG Agro за підсумками 2025 року зросли на 60,7%, що дозволило компанії увійти до трійки лідерів за динамікою зростання ринкової капіталізації серед українських агрокомпаній. Про це повідомила пресслужба холдингу з посиланням на дані інвестиційної компанії Eavex Capital.

Згідно з повідомленням, показники зростання акцій KSG Agro у 2025 році суттєво перевищили середню ринкову динаміку. До ТОП-3 лідерів за цим показником також увійшли агрохолдинги "Кернел" та ІМК.

Зростання капіталізації відбулося на тлі покращення операційних показників компанії. Зокрема, за перше півріччя 2025 року виручка холдингу збільшилася на 20,2%. У сегменті свинарства за підсумками січня-вересня 2025 року виручка від реалізації живих свиней зросла на 48,3%, а операційний прибуток за цей період збільшився на понад 37%.

"Ріст виручки й операційних показників у 2025 році демонструє, що наша стратегія вертикальної інтеграції та програма оновлення свинопоголів’я працюють ефективно навіть у надзвичайних воєнних умовах", — наголосив голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить близько 21 тис. га.

За даними KSG Аgro, він входить до п'ятірки найкращих виробників свинини в Україні. У 2023 році агрохолдинг розпочав реалізацію стратегії "мережецентричності", в межах якої перейде від розвитку великої локації до низки дрібніших і розташованих у різних регіонах країни свинарських підприємств.

KSG Agro у січні-вересні 2025 року отримав $5,96 млн операційного прибутку і $6,92 млн валового прибутку, що на 68% і 31% більше проти аналогічного періоду 2024 року.

Теги: #агро #ksg_agro #акції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 29.01.2026
Знижки на ліки: на "Аптека 9-1-1"  завжди можна знайти актуальні акції

Знижки на ліки: на "Аптека 9-1-1"  завжди можна знайти актуальні акції

19:15 14.01.2026
ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

13:37 30.12.2025
Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

Свиноферма KSG Agro на Херсонщині в грудні 2025р. тричі потрапила під ворожий обстріл

17:49 29.12.2025
Українські акції та єврооблігації відреагували стриманим подорожчанням на перемовини щодо миру у Флориді

Українські акції та єврооблігації відреагували стриманим подорожчанням на перемовини щодо миру у Флориді

11:54 24.11.2025
Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план

15:03 21.11.2025
Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

Українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали на новинах про новий мирний план

18:19 18.11.2025
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

14:28 22.10.2025
Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

Українські акції та євробонди подешевшали після новин про відтермінування американсько-російських переговорів

14:44 18.10.2025
НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

НКЦПФР в діалозі з урядом та Мінекономіки щодо "народних" ІРО

13:14 17.10.2025
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

Закордонний секретар Індії про "відмову" від російської нафти: Наш підхід полягає в підтримці декількох джерел

Ексголову правління Ощаду Сергія Наумова обрано президентом НАБУ

Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

ПриватБанк став третім держбанком, що долучився до програми "СвітлоДІМ"

Parallel в 2026р. планує збільшити мережу на 350 АЗК та увійти в ТОП-5 паливних компаній – власник

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА