Інтерфакс-Україна
Економіка
19:14 09.02.2026

Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

Скорочення ринку тютюнових виробів в Україні у четвертому кварталі 2025 року прискорилося до 16,5% з 15,0% у третьому кварталі, йдеться у річному звіті Philip Morris International (PMI).

Згідно з ним, в цілому за рік український ринок втратив 10,6% у натуральних показниках, тоді як в цілому ринок Європи – 3,5%.

Це падіння було викликано скорочення продажів сигарет на 5%, тоді як реалізація систем нагрівання тютюну (HTU) продовжувала зростати.

У регіоні Європи значне падіння реалізації у четвертому кварталі минулого року також було зафіксовано у Польщі – на 15,4%, менш значне у Франції – на 9,4%, але частково їх вдалося компенсувати зростанням продажів у Болгарії – на 8,3%, Німеччині – на 1,7% та Сербії – на 6,4%.

Загалом за минулий рік Philip Morris вдалося збільшити продажі в світі на 1,4% за рахунок також зростання реалізації бездимних продуктів на 12,8%, у тому числі HTU – на 11,0%, тоді як продажі сигарет скоротилися на 1,5%.

В результаті чиста виручка компанії зросла на 7,3% – до $40,6 млрд, у тому числі бездимних продуктів – на 15%, до $16,9 млрд.

В звіті зазначається, що у 2025 році на Україну припадало близько 2% від загального обсягу поставок сигарет та HTU, а також близько 1% від загального чистого доходу.

"В Україні неможливо передбачити, коли і в якій мірі ми зможемо повністю нормалізувати нашу діяльність, а також в якій мірі наш персонал, об'єкти, запаси та інші активи залишаться недоторканими", – йдеться також у документі.

Станом на 31 грудня 2025 року загальні активи PMI в Україні становили приблизно $0,7 млрд без урахування міжфірмових залишків.

Як повідомлялося, у 2024 році "Філіп Морріс Україна" відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск $30 млн. Робота харківської фабрики компанії залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року. 30 січня 2026 року компанія повідомила про ракетний удар РФ, який пошкодив частину харківської фабрики компанії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за 9 місяців 2025 року виручка ПрАТ "Філіп Морріс Україна" зменшилася на 13,3% – до 14,23 млрд грн.

 

 

Теги: #pmi #податки #продажі

