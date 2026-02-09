Інтерфакс-Україна
Економіка
19:04 09.02.2026

Закордонний секретар Індії про "відмову" від російської нафти: Наш підхід полягає в підтримці декількох джерел

1 хв читати
Закордонний секретар Індії про "відмову" від російської нафти: Наш підхід полягає в підтримці декількох джерел

Закордонний секретар Індії Вікрам Вікрам Місрі заявив, що Індія, як країна з економікою, що розвивається, і великий нетто-імпортер нафти та газу, повинна надавати пріоритет стабільним і доступним за ціною поставкам енергоносіїв, повідомляє телеканал News18 India.

Місрі заявив, у відповідь на запитання чи припинить Нью-Делі закупівлю російської нафти після нещодавно оголошеної торговельної угоди зі Сполученими Штатами, що це залежить, наперед усім, від інфляційних очікувань.

"Коли ви на 80-85% залежите від імпортної енергії, занепокоєння щодо інфляції, спричиненої витратами на енергію, є цілком природним", – сказав він, підкресливши, що захист інтересів індійських споживачів залишається головним пріоритетом уряду.

Місрі зазначив, що в останні роки світові енергетичні ринки стикаються зі значною невизначеністю, що впливає на стабільність цін і ланцюги поставок.

 

Теги: #нафта #росія #індія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 06.02.2026
ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

19:25 02.02.2026
Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду

Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду

20:15 30.01.2026
В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

20:06 30.01.2026
Російські удари по логістиці це свідомий терор проти цивільного населення - Свириденко

Російські удари по логістиці це свідомий терор проти цивільного населення - Свириденко

20:48 28.01.2026
Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

18:46 28.01.2026
Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову зброю – ЗМІ

Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову зброю – ЗМІ

16:39 28.01.2026
Подальше зниження граничної ціни на російську нафту і боротьба з тіньовим флотом змусять Росію бути більш відкритою до миру – Брусило

Подальше зниження граничної ціни на російську нафту і боротьба з тіньовим флотом змусять Росію бути більш відкритою до миру – Брусило

08:36 28.01.2026
Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

Падіння поставок російської нафти до Індії призводить до накопичення танкерів у морі

20:47 27.01.2026
Індія підтвердила підтримку справедливого миру в Україні на прийомі з нагоди Дня Республіки - посол

Індія підтвердила підтримку справедливого миру в Україні на прийомі з нагоди Дня Республіки - посол

13:23 26.01.2026
Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

Українська поезія прозвучала на Jaipur Literature Festival в Індії

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

Ексголову правління Ощаду Сергія Наумова обрано президентом НАБУ

Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

ПриватБанк став третім держбанком, що долучився до програми "СвітлоДІМ"

Parallel в 2026р. планує збільшити мережу на 350 АЗК та увійти в ТОП-5 паливних компаній – власник

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА