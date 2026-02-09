Закордонний секретар Індії про "відмову" від російської нафти: Наш підхід полягає в підтримці декількох джерел

Закордонний секретар Індії Вікрам Вікрам Місрі заявив, що Індія, як країна з економікою, що розвивається, і великий нетто-імпортер нафти та газу, повинна надавати пріоритет стабільним і доступним за ціною поставкам енергоносіїв, повідомляє телеканал News18 India.

Місрі заявив, у відповідь на запитання чи припинить Нью-Делі закупівлю російської нафти після нещодавно оголошеної торговельної угоди зі Сполученими Штатами, що це залежить, наперед усім, від інфляційних очікувань.

"Коли ви на 80-85% залежите від імпортної енергії, занепокоєння щодо інфляції, спричиненої витратами на енергію, є цілком природним", – сказав він, підкресливши, що захист інтересів індійських споживачів залишається головним пріоритетом уряду.

Місрі зазначив, що в останні роки світові енергетичні ринки стикаються зі значною невизначеністю, що впливає на стабільність цін і ланцюги поставок.