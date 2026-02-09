Інтерфакс-Україна
Економіка
18:31 09.02.2026

Ексголову правління Ощаду Сергія Наумова обрано президентом НАБУ

1 хв читати

Рада Національної асоціації банків України (НАБУ) ухвалила рішення про обрання Сергія Наумова президентом асоціації, повідомляється на її сайті в понеділок.

"Моє ключове завдання – посилити роль асоціації як авторитетного партнера для держави та міжнародних інституцій у період трансформацій", – зазначив Наумов.

Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий, коментуючи рішення, заявив, що обрання Наумова відповідає стратегічним цілям асоціації. Він також подякував Руслану Гриценку, який у лютому 2025-го – січні 2026-го працював виконавчим директором НАБУ, за внесок у її розвиток.

У повідомленні зазначається, що на посаді президента НАБУ Наумов зосередиться на стратегічному розвитку асоціації, захисті інтересів банківської спільноти та розвитку діалогу з органами влади, регулятором і міжнародними фінансовими інституціями.

Як повідомлялося, Сергій Наумов очолював правління державного Ощадбанку з жовтня 2020 року до початку 2026 року, змінивши на цій посаді Андрія Пишного, який нині є головою Національного банку України.

Теги: #наумов #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 06.02.2026
САП: завершено слідство у справі щодо розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

САП: завершено слідство у справі щодо розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

14:40 04.02.2026
В СБУ повідомляють, що викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн

В СБУ повідомляють, що викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн

11:58 30.01.2026
НАБУ: Фіксуємо хвилю фейків про діяльність антикорупційних органів, мета яких - дискредитація

НАБУ: Фіксуємо хвилю фейків про діяльність антикорупційних органів, мета яких - дискредитація

18:22 22.01.2026
В результаті обшуку на митному посту "Луцьк" вилучено понад $850 тис. – НАБУ

В результаті обшуку на митному посту "Луцьк" вилучено понад $850 тис. – НАБУ

15:23 25.10.2025
Австрійський суд розгляне питання екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова – ДБР

Австрійський суд розгляне питання екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова – ДБР

10:06 22.07.2025
Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

12:34 12.09.2024
В Україні заочно судитимуть ексгенерала СБУ Наумова, який заволодів коштами держпідприємства

В Україні заочно судитимуть ексгенерала СБУ Наумова, який заволодів коштами держпідприємства

11:33 28.08.2024
За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

11:47 21.06.2024
ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

Акції KSG Agro у 2025р зросли на 60,7% — компанія увійшла до ТОП-3 лідерів галузі за капіталізацією

Падіння українського тютюнового ринку у IV-му кв.-2025 прискорилося до 16,5% – PMI

Закордонний секретар Індії про "відмову" від російської нафти: Наш підхід полягає в підтримці декількох джерел

Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

ПриватБанк став третім держбанком, що долучився до програми "СвітлоДІМ"

Parallel в 2026р. планує збільшити мережу на 350 АЗК та увійти в ТОП-5 паливних компаній – власник

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА