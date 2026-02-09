Ексголову правління Ощаду Сергія Наумова обрано президентом НАБУ

Рада Національної асоціації банків України (НАБУ) ухвалила рішення про обрання Сергія Наумова президентом асоціації, повідомляється на її сайті в понеділок.

"Моє ключове завдання – посилити роль асоціації як авторитетного партнера для держави та міжнародних інституцій у період трансформацій", – зазначив Наумов.

Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий, коментуючи рішення, заявив, що обрання Наумова відповідає стратегічним цілям асоціації. Він також подякував Руслану Гриценку, який у лютому 2025-го – січні 2026-го працював виконавчим директором НАБУ, за внесок у її розвиток.

У повідомленні зазначається, що на посаді президента НАБУ Наумов зосередиться на стратегічному розвитку асоціації, захисті інтересів банківської спільноти та розвитку діалогу з органами влади, регулятором і міжнародними фінансовими інституціями.

Як повідомлялося, Сергій Наумов очолював правління державного Ощадбанку з жовтня 2020 року до початку 2026 року, змінивши на цій посаді Андрія Пишного, який нині є головою Національного банку України.