Інтерфакс-Україна
Економіка
17:27 09.02.2026

Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

2 хв читати
Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

Будівельний ринок України торік у грошовому еквіваленті виріс на 24% порівняно з 2024 роком, до близько 248 млрд грн (EUR5,3 млрд), однак це на 34% менше від показника 2021 року, коли він сягнув EUR8 млрд, повідомив директор інженерно-будівельної компанії Rauta Андрій Озейчук агентству "Інтерфакс-Україна".

"Основними сегментами для інвестицій у комерційну нерухомість залишалися складські, виробничі та торгові об’єкти. Найбільш привабливими для зведення нових будівель були Київська, Львівська та Івано-Франківська області", - уточнив він.

Сегмент відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури є одним із найбільших і займає приблизно 20% будівельного ринку. На ринку комерційного будівництва найбільше зростання показав сегмент сільськогосподарських будівель - 48%. Попит на первинну житлову нерухомість залишався на рівні 2024 року.

Згідно з аналітикою Rauta, суттєво збільшився попит на системи для підвищення енергонезалежності будівель: на генератори – в 2,3 раза, інвертори та акумулятори - на 50% та удвічі – на сонячні станції.

Зростання вартості будівельних робіт та матеріалів у 2025 році уповільнилося до 15%, порівняно з 24% у 2024 році. Ціни на житлову нерухомість за рік збільшилися на 5-10%.

Наразі на ринку не вистачає близько 30% фахівців будівельних спеціальностей. Легше знайти інженерно-технічного працівника, ніж кваліфікованого робітника. Це призвело до пришвидшення темпів зростання зарплат у будівельній галузі з 20% щорічно у 2022-2024 роках до 25-30% у 2025-му, пояснює експерт. Найбільше зарплати зросли у професіях монолітника (+50%), геодезиста (+44%) та бетоняра (+38%),

За словами Озейчука, кадровий голод стимулює українські будівельні компанії шукати фахівців з країн Південної Азії. В Україні вже існують агентства, які спеціалізуються на пошуку, завезенні та офіційному працевлаштуванні іноземних працівників з Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану тощо.

"Професійні навчальні заклади наразі стикаються з недобором студентів на будівельні спеціальності, а також їх значним відтоком впродовж перших років навчання. У перспективі це може призвести до ще більшого кадрового голоду та сповільнити відбудову України", - каже він.

Rauta – лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.

Теги: #rauta

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 24.11.2025
Rauta виведе у 2026 р. на український ринок матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі

Rauta виведе у 2026 р. на український ринок матеріали, виготовлені з "зеленої" сталі

15:32 08.07.2025
Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

09:22 11.03.2025
Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

11:39 20.09.2024
Сендвіч-панелі Ruukki використано для будівництва NOVUS Logistics Center

Сендвіч-панелі Ruukki використано для будівництва NOVUS Logistics Center

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

ПриватБанк став третім держбанком, що долучився до програми "СвітлоДІМ"

Parallel в 2026р. планує збільшити мережу на 350 АЗК та увійти в ТОП-5 паливних компаній – власник

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

Частина блоків АЕС через удари РФ по ПС ще вимушено працює на зниженій потужності – "Укренерго"

Обсяг тіньової економіки в Україні перевищує 1 трлн грн — Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА