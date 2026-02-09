Будівельний ринок України у грошовому еквіваленті виріс на 24%, до EUR5,3 млрд у 2025р. – експерт

Будівельний ринок України торік у грошовому еквіваленті виріс на 24% порівняно з 2024 роком, до близько 248 млрд грн (EUR5,3 млрд), однак це на 34% менше від показника 2021 року, коли він сягнув EUR8 млрд, повідомив директор інженерно-будівельної компанії Rauta Андрій Озейчук агентству "Інтерфакс-Україна".

"Основними сегментами для інвестицій у комерційну нерухомість залишалися складські, виробничі та торгові об’єкти. Найбільш привабливими для зведення нових будівель були Київська, Львівська та Івано-Франківська області", - уточнив він.

Сегмент відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури є одним із найбільших і займає приблизно 20% будівельного ринку. На ринку комерційного будівництва найбільше зростання показав сегмент сільськогосподарських будівель - 48%. Попит на первинну житлову нерухомість залишався на рівні 2024 року.

Згідно з аналітикою Rauta, суттєво збільшився попит на системи для підвищення енергонезалежності будівель: на генератори – в 2,3 раза, інвертори та акумулятори - на 50% та удвічі – на сонячні станції.

Зростання вартості будівельних робіт та матеріалів у 2025 році уповільнилося до 15%, порівняно з 24% у 2024 році. Ціни на житлову нерухомість за рік збільшилися на 5-10%.

Наразі на ринку не вистачає близько 30% фахівців будівельних спеціальностей. Легше знайти інженерно-технічного працівника, ніж кваліфікованого робітника. Це призвело до пришвидшення темпів зростання зарплат у будівельній галузі з 20% щорічно у 2022-2024 роках до 25-30% у 2025-му, пояснює експерт. Найбільше зарплати зросли у професіях монолітника (+50%), геодезиста (+44%) та бетоняра (+38%),

За словами Озейчука, кадровий голод стимулює українські будівельні компанії шукати фахівців з країн Південної Азії. В Україні вже існують агентства, які спеціалізуються на пошуку, завезенні та офіційному працевлаштуванні іноземних працівників з Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану тощо.

"Професійні навчальні заклади наразі стикаються з недобором студентів на будівельні спеціальності, а також їх значним відтоком впродовж перших років навчання. У перспективі це може призвести до ще більшого кадрового голоду та сповільнити відбудову України", - каже він.

Rauta – лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.