ПриватБанк став третім держбанком, що долучився до програми "СвітлоДІМ"

Державний ПриватБанк повідомив, що став банком-партнером урядової програми "СвітлоДІМ" та вже відкрив перші рахунки для ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) для отримання державної допомоги на забезпечення автономного електроживлення будинків.

Згідно з повідомленням банку, у межах програми ОСББ та ЖБК можуть залучити кошти для закупівлі енергообладнання, зокрема генераторів, інверторів, акумуляторів, батарейних систем і сонячних панелей. Участь у програмі передбачає відкриття поточного та спеціального рахунку, на який зараховуються бюджетні кошти, а операції здійснюються з дотриманням вимог щодо цільового використання.

Подати заявку на участь у програмі можна онлайн через "Дію". Після схвалення кошти надходять на спеціальний рахунок, а придбати та встановити енергообладнання необхідно протягом 45 днів.

Як повідомлялося, програма "СвітлоДІМ" стартувала 28 січня і передбачає, зокрема, відкриття спеціального рахунку для зарахування та цільового використання державної допомоги. Її розмір становить від 100 тис. до 300 тис. грн залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів.

До цього банками-партнерами програми "СвітлоДІМ" вже стали державні Ощадбанк та Укргазбанк, а також Райффайзен Банк.