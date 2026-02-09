Інтерфакс-Україна
Економіка
15:37 09.02.2026

Parallel в 2026р. планує збільшити мережу на 350 АЗК та увійти в ТОП-5 паливних компаній – власник

Мережа автозаправних комплексів Parallel у 2026 році планує збільшити свій паливний бізнес на 350 автозаправок і ввійти в п’ятірку найбільших торговців світлими нафтопродуктами в Україні, повідомив власник компанії Олександр Дубінін.

"На 2026 рік плануємо значне збільшення інвестицій. Ці інвестиції спрямовуватимемо на поетапну реконструкцію та розвиток мережі, укрупнення і вихід до першої п’ятірки мереж України. Компанія планує збільшити мережу на 350 АЗС", - сказав він в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За словами власника мережі, Parallel планує вкласти у розвиток мережі в 2026 році приблизно до 2 млрд грн інвестицій, якщо дозволять час і умови ринку. До цього, починаючи з 2022 року у реконструкцію та розвиток мережі було інвестовано приблизно 350 млн грн.

Дубінін зазначив, що зведення нових станцій з нуля в умовах воєнного часу неможливе через тривалі паперові процедури, отримання дозволів і виділення земель, тому компанія розглядає купівлю регіональних мереж.

"Вже розпочали перемовини, готуємося подавати документи до АМКУ. Паралельно ведемо переговори щодо залучення фінансування та посилюємо команду", - сказав він.

Parallel планує фінансувати розширення бізнесу частково за рахунок кредитних ресурсів банків, і наразі компанія перебуває на стадії підписання угод із чотирма-п’ятьма банками, серед яких: "Південний", ПУМБ, УкрСиббанк та Ощадбанк.

Як зазначив Дубінін, одним із ключових показників ефективності для Parallel в ході конкуренції з іншими мережами є економія часу водія.

"Ми не перетворюємо заправки на ТРЦ: прибираємо все зайве й залишаємо лише те, що справді має значення та необхідне водієві в дорозі", - пояснив він. Його компанія робить ставку на зручні сервіси онлайн-платежів, максимально ергономічний простір на АЗК, каси самообслуговування та інші рішення, які реально потрібні водієві.

Наразі під управлінням Parallel перебуває близько 500 бензовозів, і у 2026 році компанія збирається придбати ще 50 транспортних одиниць, щоб ефективно покривати нові регіони та знижувати ризики втрат через можливі обстріли нафтобаз.

У 2026 році компанія також планує підписати контракти на постачання пального вагонами з Польщі, що дасть змогу транспортувати близько 6000 тонн пального в західні регіони.

За інформацією Дубініна, виторг Parallel у минулому році в порівнянні з 2024 роком зріс приблизно на чверть – до 11 млрд грн. Компанія також збільшила продажі пального на третину і очікує збереження цієї динаміки у 2026 році. Також мережа ставить завданням у цьому році збільшити частку непаливних доходів з 23% до 28%.

Як повідомлялося, до війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Паралель" втратила або зупинила роботу значної частини об’єктів.

Parallel входить до 10-ти найбільших українських імпортерів пального.

Єдиним власником мережі є Олександр Дубінін.

