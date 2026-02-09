Інтерфакс-Україна
Економіка
15:08 09.02.2026

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

1 хв читати
"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу
Фото: Ліси України

ДП "Ліси України" з початку 2026 року заготовило на 244 тис. куб. м більше лісопродукції, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомила пресслужба держпідприємства в Телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, темпи заготівлі зросли на 44%. Роботи виконуються з випередженням графіка, незважаючи на несприятливі погодні умови — снігопади та сильні морози.

Водночас у ДП "Ліси України" констатували, що бізнес вибирає законтрактовану продукцію з певним відставанням. Основними причинами є відсутність електроенергії та проблеми з логістикою, зокрема через удари ворога по залізниці у деяких північних регіонах.

"Перебуваємо на постійному контакті з клієнтами. Переважно бізнес не відмовляється від продукції, натомість пропонує переглянути графіки відвантаження", - зазначило держпідприємство.

Наразі на складах зросли залишки деяких видів лісоматеріалів, проте для зимового періоду це не є критичним. Підприємство ухвалило рішення не зменшувати темпи заготівлі, чітко дотримуючись взятих на 2026 рік зобов’язань. У Лісах України додали, що подальший розвиток ситуації залежатиме від покупців лісопродукції

Теги: #ліси_україни #деревина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 05.02.2026
"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

"Ліси України" планують збільшити інвестпрограму-2026 до 4,1 млрд грн із пріоритетом на вітчизняного виробника

15:18 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

14:03 27.01.2026
"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

18:12 22.01.2026
Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

15:19 21.01.2026
НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

НКЦПФР: Аграрний ринок має всі передумови повторити успіх біржової торгівлі деревиною

17:23 12.01.2026
"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

13:48 07.01.2026
Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

12:54 05.01.2026
"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

"Ліси України" на аукціонах на І кв.-2026 реалізували майже всю лісопродукцію

17:21 02.01.2026
Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

11:02 30.12.2025
ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

Частина блоків АЕС через удари РФ по ПС ще вимушено працює на зниженій потужності – "Укренерго"

Обсяг тіньової економіки в Україні перевищує 1 трлн грн — Гетманцев

''Рошен'' не підвищуватиме ціни попри руйнування найбільшого логістичного центру внаслідок атаки РФ

Експорт пшеничного борошна з України у 2025/26 МР може скоротитися на 2,6% — аналітики

Рівень запасів газу в ПСГ України достатній для проходження зими – ексміністерка енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА