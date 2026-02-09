"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Фото: Ліси України

ДП "Ліси України" з початку 2026 року заготовило на 244 тис. куб. м більше лісопродукції, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомила пресслужба держпідприємства в Телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, темпи заготівлі зросли на 44%. Роботи виконуються з випередженням графіка, незважаючи на несприятливі погодні умови — снігопади та сильні морози.

Водночас у ДП "Ліси України" констатували, що бізнес вибирає законтрактовану продукцію з певним відставанням. Основними причинами є відсутність електроенергії та проблеми з логістикою, зокрема через удари ворога по залізниці у деяких північних регіонах.

"Перебуваємо на постійному контакті з клієнтами. Переважно бізнес не відмовляється від продукції, натомість пропонує переглянути графіки відвантаження", - зазначило держпідприємство.

Наразі на складах зросли залишки деяких видів лісоматеріалів, проте для зимового періоду це не є критичним. Підприємство ухвалило рішення не зменшувати темпи заготівлі, чітко дотримуючись взятих на 2026 рік зобов’язань. У Лісах України додали, що подальший розвиток ситуації залежатиме від покупців лісопродукції