Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Подальше зростання нелегального сегмента тютюнового ринку може змусити компанію "Філіп Морріс Україна" переглянути інвестиційні плани в країні, повідомляється в релізі компанії з посиланням на інформацію фінансового директора компанії Сергія Кальнооченка.

Він акцентував, що скорочення легального ринку безпосередньо впливає на завантаженість потужностей. Наразі на новій фабриці у Львівській області частина з п’яти встановлених виробничих ліній залишається недовантаженою.

"Посилення тіньової торгівлі суттєво знижує обсяг бюджетних надходжень. В умовах війни, відсутності електроенергії та тепла — це кошти, які могли б бути спрямовані на підтримку держави та громадян", — наголосив Кальнооченко.

Він додав, що потенціал наповнення бюджету залишається значно вищим, проте вагомим стримувальним чинником є зростання нелегального сегмента, що негативно впливає на умови чесної конкуренції.

Попри складні умови та ракетний удар по харківському підприємству компанії у січні 2026 року, "Філіп Морріс" продовжує виконувати зобов’язання перед бюджетом, партнерами та споживачами. Компанія у 2025 році сплатила 58,5 млрд грн податків, що на 12% (або на 6,3 млрд грн) більше порівняно з 2024 роком. Основну частину платежів становили акцизний податок — майже 44 млрд грн, а також ПДВ — 13,4 млрд грн.

"Збільшення обсягів сплачених податків у 2025 році було зумовлене підвищенням ставок акцизного податку на тютюнові вироби, а також перенесенням виробництва сигарет із фабрики партнера на власне підприємство компанії у Львівській області", — підкреслив Кальнооченко.

Компанія також реалізувала гуманітарні проєкти на суму 431 млн грн, співпрацюючи з реабілітаційними фондами Superhumans, U+System, UNBROKEN та іншими.

Як повідомлялося, у 2024 році "Філіп Морріс Україна" відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск $30 млн. Робота харківської фабрики компанії залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року.

"Філіп Морріс Україна" ("ФМУ") працює на українському ринку з 1994 року. 30 січня 2026 року компанія повідомила про ракетний удар РФ, який пошкодив частину харківської фабрики компанії.

Згідно з даними ресурсу YouControl, за 9 місяців 2025 року виручка ПрАТ "Філіп Морріс Україна" зменшилася на 13,3% – до 14,23 млрд грн.