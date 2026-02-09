Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Допомога ФОПам на енергонезалежність. За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2-3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисяч заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги", - написала Свириденко в Телеграм у понеділок.

Також, за її словами, видано перший пільговий кредит під 0% сумою 1,1 млн грн на генератори та інше енергообладнання в межах програми "Доступні кредити 5–7–9". "Станом на сьогодні до 18 банків надійшло 963 заявки від бізнесу на загальну суму понад 1 млрд грн. Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень", - повідомила прем’єрка.

За словами Свириденко, вже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 млрд грн для фінансування проєктів власної генерації для бізнесу та ОСББ. "Загалом бізнес подав 173 заявки на 6,0 млрд гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості", - повідомила вона.

За програмою "СвітлоДім" погоджено перші 19 заявок багатоквартирних будинків у Києві та Київській області на загальну суму 5,1 млн грн. "Кошти перераховуються заявникам протягом двох днів після підтвердження. Будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень", - розповіла очільниця уряду.

Вона також повідомила про отримання пакунків тепла в районах, де ситуація під час морозів була найскладнішою, понад 30 тисячами людей. "Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів Києва та Київської області. До ініціативи долучилися інші великі державні компанії — Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та Ліси України. Вони вже забезпечують додаткові 70 тисяч пакунків тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною", - розповіла Свириденко.