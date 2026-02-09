Інтерфакс-Україна
Економіка
13:35 09.02.2026

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

Конкурсанти проходять тести. Київ. 17.01.2026
Конкурсанти проходять тести. Київ. 17.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Марія Болтрик

Тестування на знання законодавства у рамках відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України (ДМС) пройшли 16 кандидатів, йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі конкурсної комісії у понеділок.

Як повідомлялось, перший етап – тестування на дослідження загальних здібностей – успішно склали 16 кандидатів, стільки ж склали й тестування на знання законодавства. Отже, всі вони переходять й до наступного етапу – практичне завдання на володіння професійними практичними уміннями та навичками.

"Тестування на знання законодавства тривало 100 хв., для кожного кандидата автоматизованою системою було згенеровано випадковим чином унікальний тест із 100 питань. Максимальна кількість балів, яку міг набрати кандидат за результатами тестування – 100", – йдеться у публікації.

Зазначається, що тематика тестів включала знання Конституції України, антикорупційного законодавства, Митного кодексу, міжнародних конвенцій та інших нормативно-правових актів.

Прохідний бал, отримання якого свідчить про успішне проходження тестування, становить 80 балів.

Наразі комісія не надала підрахованих балів, проте офіційні результати тестування на знання законодавства будуть оприлюднені на сайті Кабміну протягом трьох календарних днів.

Як повідомлялось, 17 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Держмитслужби. Ним передбачена процедура ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

Кабмін 4 серпня 2025 року затвердив склад конкурсної комісії з обрання керівника ДМС, до якої ввійшли три представники від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру СУП; Дмитро Олійник — голова ради ФРУ; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс". Від міжнародних партнерів до неї увійшли Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва. Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ, Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

 

