Інтерфакс-Україна
Економіка
12:57 09.02.2026

За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

2 хв читати
За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%
Фото: НБУ

Вісім членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) висловилися за зниження облікової ставки до 15% у січні, двоє – за її зниження до 14,5%, тоді як один учасник дискусії пропонував зберегти ставку на рівні 15,5%, йдеться в публікації регулятора у понеділок на його сайті.

Більшість членів КМП, які підтримали зниження ставки до 15%, вважає, що стійке сповільнення інфляції, послаблення ризиків щодо достатності зовнішнього фінансування та збереження попиту на гривневі інструменти створюють передумови для старту циклу пом’якшення процентної політики, однак НБУ варто діяти виважено через підвищені інфляційні очікування, безпекові ризики та вплив руйнувань в енергосекторі на ціни з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

У грудні 2025 року як споживча, так і базова інфляція знизилися до 8% у річному вимірі, а тенденція до зниження інфляції зберігалася і в січні. Водночас інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Крім того, вказано, що від часу попереднього макропрогнозу змінився розподіл ризиків: зокрема, знизився ризик недостатності зовнішнього фінансування, зокрема завдяки рішенню Ради Європейського Союзу надати Україні EUR90 млрд фінансової допомоги у 2026–2027 рр. Водночас регулятор переглянув припущення щодо дефіцитів електроенергії у бік погіршення через наслідки атак на енергетичну інфраструктуру, що вплинуло на прогноз інфляції та ВВП і передбачає стриманіше пом’якшення процентної політики, ніж очікувалося раніше.

Один із учасників також звернув увагу на ризики розширення бюджетних потреб: закладений до бюджету-2026 дефіцит на рівні 19% ВВП є нижчим, ніж у попередні роки, однак може зрости протягом року.

Двоє членів КМП, які виступали за зниження ставки до 14,5%, аргументували позицію тим, що інфляція сповільнюється відчутніше, ніж очікувалося, а послаблення ризиків щодо зовнішнього фінансування підсилює спроможність Нацбанку забезпечувати стійкість валютного ринку та спрямовувати інфляцію до цілі 5%.

Натомість один учасник дискусії висловився за збереження облікової ставки на рівні 15,5%, пояснюючи це погіршенням прогнозу інфляції на 2026 рік і високими інфляційними очікуваннями та вважаючи доцільним відтермінувати початок циклу пом’якшення процентної політики.

У підсумках дискусії зазначено, що всі члени КМП очікують подальшого пом’якшення процентної політики НБУ, однак оцінки щодо темпів зниження ставки відрізняються: частина учасників вважає, що простір для пом’якшення у 2026 році обмежений і може передбачати кілька кроків зі зниження ставки до 14,5%, тоді як інші допускають можливість суттєвішого зниження – до 12,5–13,5% – за умови послаблення проінфляційних ризиків.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-28-sichnya-2026-roku

 

Теги: #облікова_ставка #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 08.02.2026
Нацбанк України покращив оцінку врожаю-2025 зернових до 63,5 млн тонн та знизив олійних до 18,6 млн тонн

Нацбанк України покращив оцінку врожаю-2025 зернових до 63,5 млн тонн та знизив олійних до 18,6 млн тонн

19:19 06.02.2026
НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

12:08 06.02.2026
Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

11:31 06.02.2026
Чиста купівля населенням валюти у січні зросла до $0,79 млрд

Чиста купівля населенням валюти у січні зросла до $0,79 млрд

14:12 29.01.2026
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

14:01 22.12.2025
Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

Збереження облікової ставки НБУ 15,5% підтримали 10 членів КМП, один був за зниження до 15% – НБУ

14:05 11.12.2025
НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

15:41 10.12.2025
Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

12:36 03.11.2025
Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

12:31 03.11.2025
Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

ОСТАННЄ

"Ліси України" з початку року збільшили заготівлю деревини на 44%, логістика та дефіцит енергії сповільнюють її відвантаження бізнесу

Зростання нелегального ринку тютюну призвело до недовантаження ліній на новій фабриці ''Філіп Морріс''

Свириденко повідомила про початок видачі кредитів на генератори і виплат допомоги ФОПам на енергонезалежність

Всі допущені до тестування на законодавство кандидати на посаду очільника ДМС проходять до наступного етапу

ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Частина блоків АЕС через удари РФ по ПС ще вимушено працює на зниженій потужності – "Укренерго"

Обсяг тіньової економіки в Україні перевищує 1 трлн грн — Гетманцев

''Рошен'' не підвищуватиме ціни попри руйнування найбільшого логістичного центру внаслідок атаки РФ

Експорт пшеничного борошна з України у 2025/26 МР може скоротитися на 2,6% — аналітики

Рівень запасів газу в ПСГ України достатній для проходження зими – ексміністерка енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА