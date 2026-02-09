За зниження облікової ставки НБУ до 15% виступили 8 членів КМП, до 14,5% - два, один - за збереження 15,5%

Фото: НБУ

Вісім членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) висловилися за зниження облікової ставки до 15% у січні, двоє – за її зниження до 14,5%, тоді як один учасник дискусії пропонував зберегти ставку на рівні 15,5%, йдеться в публікації регулятора у понеділок на його сайті.

Більшість членів КМП, які підтримали зниження ставки до 15%, вважає, що стійке сповільнення інфляції, послаблення ризиків щодо достатності зовнішнього фінансування та збереження попиту на гривневі інструменти створюють передумови для старту циклу пом’якшення процентної політики, однак НБУ варто діяти виважено через підвищені інфляційні очікування, безпекові ризики та вплив руйнувань в енергосекторі на ціни з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

У грудні 2025 року як споживча, так і базова інфляція знизилися до 8% у річному вимірі, а тенденція до зниження інфляції зберігалася і в січні. Водночас інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Крім того, вказано, що від часу попереднього макропрогнозу змінився розподіл ризиків: зокрема, знизився ризик недостатності зовнішнього фінансування, зокрема завдяки рішенню Ради Європейського Союзу надати Україні EUR90 млрд фінансової допомоги у 2026–2027 рр. Водночас регулятор переглянув припущення щодо дефіцитів електроенергії у бік погіршення через наслідки атак на енергетичну інфраструктуру, що вплинуло на прогноз інфляції та ВВП і передбачає стриманіше пом’якшення процентної політики, ніж очікувалося раніше.

Один із учасників також звернув увагу на ризики розширення бюджетних потреб: закладений до бюджету-2026 дефіцит на рівні 19% ВВП є нижчим, ніж у попередні роки, однак може зрости протягом року.

Двоє членів КМП, які виступали за зниження ставки до 14,5%, аргументували позицію тим, що інфляція сповільнюється відчутніше, ніж очікувалося, а послаблення ризиків щодо зовнішнього фінансування підсилює спроможність Нацбанку забезпечувати стійкість валютного ринку та спрямовувати інфляцію до цілі 5%.

Натомість один учасник дискусії висловився за збереження облікової ставки на рівні 15,5%, пояснюючи це погіршенням прогнозу інфляції на 2026 рік і високими інфляційними очікуваннями та вважаючи доцільним відтермінувати початок циклу пом’якшення процентної політики.

У підсумках дискусії зазначено, що всі члени КМП очікують подальшого пом’якшення процентної політики НБУ, однак оцінки щодо темпів зниження ставки відрізняються: частина учасників вважає, що простір для пом’якшення у 2026 році обмежений і може передбачати кілька кроків зі зниження ставки до 14,5%, тоді як інші допускають можливість суттєвішого зниження – до 12,5–13,5% – за умови послаблення проінфляційних ризиків.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-28-sichnya-2026-roku