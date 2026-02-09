Частина блоків АЕС через удари РФ по ПС ще вимушено працює на зниженій потужності – "Укренерго"

Частина атомних блоків на підконтрольній Україні території ще працює на зниженій потужності після ударів РФ по ключових підстанціях, які забезпечують її передачу, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій частина атомних енергоблоків поки працює не на повну потужність", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм у понеділок.

Водночас, за її інформацією, завдяки наполегливій роботі енергетиків наразі вдалося перейти від аварійних до планових графіків погодинних знеструмлень у більшості регіонів.

При цьому споживання електроенергії в перший робочий день тижня суттєво знизилося: станом на 9:30 понеділка його рівень був на 16,5% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня, п’ятниці. Добовий максимум споживання у неділю, 8 лютого, був майже на 23% нижчим, ніж у неділю, 1 лютого.

"Причина – значне посилення вимушених заходів обмеження в усіх регіонах України внаслідок двох масованих російських атак на енергооб’єкти минулого тижня", – пояснила "Укренерго". .

Компанія наголосила, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається в усіх регіонах України упродовж всієї доби.

Як повідомлялося, у ніч на суботу РФ завдала чергового потужного удару по енергетиці України, внаслідок чого всі підконтрольні країні АЕС – Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська – вимушено знизили потужність.