Обсяг тіньової економіки в Україні перевищує 1 трлн грн — Гетманцев

Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі TAX Podcast.

Парламентарій зазначив, що ключовими проблемами вітчизняної економіки наразі залишаються контрабанда, зарплати в конвертах та маніпуляції з ПДВ через дроблення великого бізнесу на мережі ФОПів.

‘’Ми маємо понад трильйон гривень у тіні. Ці гроші могли б бути спрямовані на збільшення заробітних плат учителям, медикам та на виплати пенсій. Наразі ці кошти фактично вимиваються з бюджету та армії’‘, — наголосив нардеп.

Гетманцев зазначив, що практика використання ФОПів великими торговельними мережами для уникнення сплати ПДВ спотворює ринкове середовище. Як приклад він навів франчайзингові схеми в ритейлі, де на касах видають кілька чеків: один за алкоголь на загальній системі, а інший — через ФОП. На переконання голови комітету, це дає таким підприємствам неправомірну перевагу в 7-20% за рахунок несплаченого ПДВ.

‘’Якщо ми в межах однієї юрисдикції допускаємо паралельне існування білої та чорної систем, ми не маємо майбутнього для нормального розвитку економіки. Це спотворює умови для чесної конкуренції, від чого потерпає прозорий бізнес’‘, — додав він.

Голова парламентського комітету також підкреслив, що детінізація ринку підакцизних товарів (палива, тютюну та алкоголю) залишається пріоритетом парламенту на 2026 рік. Попри певні успіхи у паливному секторі, у тютюновій галузі наприкінці 2025 року зафіксовано відкат: частка нелегального ринку знову зросла до 18%.

Як повідомлялося, у 2024 році завдяки заходам із детінізації до державного бюджету додатково надійшло близько $2,5 млрд. На 2026 рік заплановано подальшу імплементацію норм Європейського митного кодексу та посилення контролю за трансфертним ціноутворенням.