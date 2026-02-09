Інтерфакс-Україна
10:27 09.02.2026

''Рошен'' не підвищуватиме ціни попри руйнування найбільшого логістичного центру внаслідок атаки РФ

Найбільший логістичний центр кондитерської корпорації ‘’Рошен’’ у Яготині (Київська обл.) майже повністю зруйновано внаслідок російської атаки в ніч на 7 лютого, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з офіційною заявою, жертв серед персоналу немає, оскільки під час обстрілу всі працівники перебували в укриттях. На об’єкті тривають роботи підрозділів ДСНС із ліквідації наслідків пожежі.

У корпорації наголосили, що попри значні руйнування складу готової продукції та супутні збитки ціни на продукцію ‘’Рошен’’ залишаться стабільними. Наразі логістичний вузол переходить на цілодобовий режим роботи.

П’ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи атаку на підприємство у своєму Telegram-каналі, наголосив, що удари рф спрямовані на руйнування української економіки та логістики.

‘’Росія хоче нашої втоми. Хоче страху. Хоче зламати нас економічно і психологічно, коли не може зробити це на полі бою. Але щоразу після таких атак ми бачимо інше. Ми бачимо витримку. Ми бачимо гідність’‘, — написав він.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція ‘’Європейська солідарність’‘), який оприлюднив кадри з місця події в Telegram, підкреслив відсутність будь-яких військових об’єктів на території центру.

‘’Склади мають ось такий вигляд. Ніякої військової техніки там немає. Вкотре під атакою бізнес одного з найбільших приватних спонсорів ЗСУ’‘, — написав він і додав, що відтепер ‘’русня воює і проти солодощів’‘.

За даними корпорації, за час повномасштабного вторгнення корпорація вона сплатила понад 21,6 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Як повідомлялося, раніше російського удару зазнала кондитерська фабрика ‘‘Roshen’’ у Києві. За інформацією НЕК ‘’Укренерго’‘, комбінована атака 7 лютого також спричинила дефіцит в енергосистемі через пошкодження об’єктів генерації та розподілу.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва - близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п’ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.

