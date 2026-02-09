Експорт пшеничного борошна з України у 2025/26 МР може скоротитися на 2,6% — аналітики

Експорт пшеничного борошна з України у сезоні 2025/2026 може становити 65 тис. тонн, що на 2,6% нижче за показник попереднього маркетингового року (67 тис. тонн), повідомило інформаційно-аналітичне агентство ‘’АПК-Інформ’‘.

Аналітики зазначили, що за сім місяців 2025-2026 маркетингового року (МР, липень-червень) відвантаження на зовнішні ринки склали 37,5 тис. тонн, що на 7% менше проти липня-січня минулого сезону. Зокрема, у січні 2026 року експорт скоротився на 23% — до 4,3 тис. тонн.

Основними споживачами українського борошна залишаються Молдова з часткою 30%, Палестина — 20% та Чехія — 16%. При цьому обсяги закупівель ключовими імпортерами скоротилися: Молдова імпортувала 11,4 тис. тонн (-8%), Палестина – 7,3 тис. тонн (-10%), а Чехія – 5,9 тис. тонн (-32%). Водночас аналітики зафіксували зростання попиту з боку Ізраїлю та Іспанії, які за вказаний період придбали 3 тис. тонн та 2,7 тис. тонн відповідно.

Зниження експортних оцінок аналітики пов’язують зі скороченням внутрішнього виробництва. За липень-січень 2025/26 МР в Україні вироблено 510,5 тис. тонн борошна, що на 10% менше за показник попереднього сезону, констатували в ‘’АПК-Інформ’‘.