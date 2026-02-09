Інтерфакс-Україна
Економіка
09:20 09.02.2026

Рівень запасів газу в ПСГ України достатній для проходження зими – ексміністерка енергетики

Рівень запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України наразі достатній для проходження опалювального періоду, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Відбір газу у лютому з підземних сховищ не набагато більший, ніж у попередні роки завдяки власному видобутку і імпорту. Середній відбір з ПСГ за останні три роки складав 54 млн куб. м/добу", – написала вона у Facebook.

За її словами, споживання газу у країні зросло до 130-140 млн куб. м/добу в умовах екстремально низьких температур.

Водночас за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), Україна продовжує імпортувати газ з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликими обсягами з боку Молдови/Румунії. Зокрема, 9 лютого імпорт газу за підтвердженими номінаціями має скласти більше 23 млн куб. м.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепрем’єра - міністра енергетики Дениса Шмигаля за результатами його зустрічі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Гайєттом, Україна отримає EUR160 млн на закупівлю газу, які будуть перерозподілені з інших проєктів.

Шмигаль вказав, що раніше виділені ЄБРР EUR500 млн НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу та додаткових EUR85 млн від Норвегії дали змогу сформувати необхідні обсяги ресурсу.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Микола Колісник у кінці січня заявив, що Кабінет міністрів спільно з групою "Нафтогаз" продовжує роботу з партнерами для залучення додаткового імпорту газу.

У Міненерго зазначили, що завдяки вже виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд куб. м газу.

У відомстві нагадали, що за рахунок систематичного імпорту, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років держава забезпечила наповнення підземних газових сховищ (ПСГ) на запланованому рівні – 13,2 млрд куб. м газу.

