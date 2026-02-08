Інтерфакс-Україна
Економіка
20:13 08.02.2026

"Енергоатом" протягом 2026 року планує завершити будівництво об’єктів другого рівня захисту на всіх діючих АЕС – глава компанії

НАЕК "Енергоатом" планує протягом 2026 року завершити будівництво всіх передбачених захисних споруд другого рівня (бетонні конструкції від ударів дронів та уламків ракет) для важливих елементів діючих АЕС України, повідомив тво голови правління компанії Павло Ковтонюк.

"Перше – це пасивний захист критичних елементів атомних станцій. Він складається з декількох рівнів, і перший рівень (габіони та біг-беги – ЕР) уже готовий. Другий рівень підходить до фінішу. Ці роботи виконуються згідно прийнятих графіків і планів", – сказав Ковтонюк у розмові з журналістами під час поїздки на одну з атомних станцій, уточнивши, що по всіх АЕС будівництво споруд 2 рівня планується завершити протягом поточного року.

Він зазначив, що другий аспект – це активний захист, який забезпечує ЗСУ, і "Енергоатом" виділяє кошти на придбання необхідних систем для такого захисту неба біля АЕС. Ковтонюк не став уточнювати обсяги фінансування робіт із захисту та виділених військовим коштів, зазначивши, що "плани і проєкти, погоджені з Генштабом, фінансуються без обмежень".

Відносно третього рівня захисту (в тому числі підземні конструкції, розраховані на пряме влучання ракет), глава "Енергоатома" зазначив, що такі проєкти можна розглядати індивідуально.

"Третій рівень – це дуже великі роботи, вони можуть розглядатися локальними проєктами. Є приклад на одній з АЕС, де третім рівнем захищені певні елементи. Щодо масштабування, то будемо розглядати таку можливість", – прокоментував Ковтонюк.

