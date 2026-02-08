Інтерфакс-Україна
Економіка
16:51 08.02.2026

Зеленський: Держава має створити кращі умови для приватного сектору з метою розвитку села

Створення державних підприємств для розвитку села не є найкращою ідеєю, натомість слід створювати кращі умови для приватного сектору та розвивати інфраструктуру, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там (на селі – ІФ-У) були виробництва. Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

При цьому він також зазначив, що спеціальні програми для розвитку села в різних країнах є зазвичай дотаційними.

"Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно – це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства. Відповідні програми – вони частково є. Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив на необхідності розвитку в селах інфраструктури, згадавши насамперед дорожню.

"Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди, не тільки умови. Люди. Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура, це правда. Ще до початку війни дуже амбітні були плани. Ми багато побудували доріг. Чесно, багато. Але недостатньо, тому що будувалися центральні дороги… І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі", - сказав він.

Президент зазначив, що сільське господарство в Україні перебуває на високому рівні і "навіть із тимчасовою окупацією певних територій нашої держави врожай більше під час війни, ніж до". "Люди намагаються робити все. Навіть землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо. А все одно об’єм продажу в Україні був більший. Тому село буде актуальним. Треба трішки часу", - додав Зеленський.

