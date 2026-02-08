Інтерфакс-Україна
Економіка
16:47 08.02.2026

"Нафтогазу" необхідно мобілізувати EUR920 млн для ремонту основного обладнання

2 хв читати
"Нафтогазу" необхідно мобілізувати EUR920 млн для ремонту основного обладнання

Група "Нафтогаз" 2025 року зазнала більшої кількості російських атак на свою інфраструктуру, аніж за три попередні роки разом узяті, а з початку 2026 року було нанесено ще 16 ударів, що обумовлює значну потребу групи у ремонтах та обладнанні, повідомив директор з міжнародних відносин та розвитку партнерств НАК "Нафтогаз України" Олексій Рябчин.

"Ключовим питанням для нас є обладнання, тому наразі для нас критично важливо мобілізувати понад EUR920 млн для ремонту основного обладнання, такого як газові поршні, двигуни для виробництва електроенергії, газ, будівництво, компресори тощо", – сказав він під час організованого Chatham House цього тижня обговорення атак Росії по енергосистемі України.

Вже після події Група "Нафтогаз" повідомила, що російські війська у ніч на 8 лютого здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти у Полтавській області, зафіксовані руйнування обладнання. Наголошується, що це була вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти групи з початку року.

За словами Рябчина, тільки у жовтні російські атаки знищили понад 60% потужностей з видобутку газу, були також атаковані газосховища.

Директор з міжнародних відносин та розвитку зазначив, що частина потреби у фінансуванні ремонтів та обладнанні вже були закрита донорами, частина – з власних коштів "Нафтогазу", але більшу частину Група намагається залучити з різних джерел.

"Забезпечення новим та вживаним обладнанням для відновлення зруйнованої інфраструктури є нашим ключовим пріоритетом зараз", – ще раз наголосив представник Групи.

Він додав, що українські державні банки, бюджет України, а також міжнародні партнери: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейська комісія та окремі країни також надали підтримку компанії, щоб купити більше газу для українців.

Рябчин зазначив, що в Групі "Нафтогаз" в Україні зайнято 100 тис. працівників, вона формує 2,5% ВВП та 7% податкових надходжень, постачає газ 12 млн українських сімей.

Він наголосив, що попри сьогоднішні проблеми через російські обстріли "Нафтогаз" має величезний потенціал для співпраці, у тому числі щодо використання його найбільших сховищ газу в Європі загальним обсягом 31 млрд куб. м як стратегічних для Європейського Союзу та розбудови транспортної мережі, яка з’єднує Центральну та Східну Європу, а також Балкани.

Представник "Нафтогазу" додав, що компанія також хоче вигнати російські молекули газу та нафти з Європи, і саме тому працює по всьому світу, щоб вивести на ринок газ неросійського походження, включаючи LNG. За його словами, "Нафтогаз" зараз купує більше, ніж інші європейські компанії та завдяки польським та грецьким партнерам тестує різні шляхи забезпечення енергетичної безпеки.

