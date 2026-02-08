Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Україна відкриє десять експортних центрів в країнах Європи до кінця поточного 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.