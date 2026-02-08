Інтерфакс-Україна
Економіка
16:27 08.02.2026

Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

1 хв читати
Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Україна відкриє десять експортних центрів в країнах Європи до кінця поточного 2026 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв", - сказав Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова.

 

Теги: #європа #експорт #центри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 08.02.2026
Працевлаштовано в Європі 57% українців: попереду – Естонія та Угорщина, позаду – Швейцарія та Норвегія – ООН

Працевлаштовано в Європі 57% українців: попереду – Естонія та Угорщина, позаду – Швейцарія та Норвегія – ООН

13:42 07.02.2026
Україна отримала 300 генераторів від SECI - Кулеба

Україна отримала 300 генераторів від SECI - Кулеба

18:35 03.02.2026
Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

Експорт агропродукції з України у січні 2026р. скоротився на 0,8% на тлі падіння відвантажень олійних – УКАБ

23:20 27.01.2026
Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

10:41 26.01.2026
77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

05:42 24.01.2026
Україна в 2025р скоротила експорт м’яса птиці у вазі на 1,8%, виручка зросла на 13,7%

Україна в 2025р скоротила експорт м’яса птиці у вазі на 1,8%, виручка зросла на 13,7%

19:05 23.01.2026
Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

16:52 22.01.2026
Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

19:33 21.01.2026
Близько 30% опитаних виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

Близько 30% опитаних виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

19:35 19.01.2026
Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

ВАЖЛИВЕ

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

ОСТАННЄ

"Енергоатом" протягом 2026 року планує завершити будівництво об’єктів другого рівня захисту на всіх діючих АЕС – глава компанії

Зеленський: Держава має створити кращі умови для приватного сектору з метою розвитку села

"Нафтогазу" необхідно мобілізувати EUR920 млн для ремонту основного обладнання

Нацбанк України покращив оцінку врожаю-2025 зернових до 63,5 млн тонн та знизив олійних до 18,6 млн тонн

АРМА відмовилося підписати протокол "Прозорро.Продажі" про резонансний продаж 460 га на полонині Боржава

Посол ЄС закликає до швидкої децентралізації генерації України до наступної зими, глава ДТЕК – допомогти з фінансуванням

Програма СвітлоДІМ вже отримала понад 60 заявок, виділено 5 млн грн – Кулеба

"Укрпошта" планує наприкінці I кв.-2026 запустити агентські точки з видачі посилок

"Нова пошта" спростувала інформацію про начебто затримки посилок з Китаю

РФ перед морозами серйозно пошкодила 2 ТЕС ДТЕК, енергокриза може швидко перерости в гуманітарну – глава ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА