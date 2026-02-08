Інтерфакс-Україна
Економіка
14:52 08.02.2026

АРМА відмовилося підписати протокол "Прозорро.Продажі" про резонансний продаж 460 га на полонині Боржава

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення відмовитися від підписання протоколу про результати проведених 8 січня електронних торгів у системі "Прозорро.Продажі" щодо реалізації 460 гектарів земель на полонині Боржава у Закарпатській області.

"Отримана в ході перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов’язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників", – йдеться у повідомленні АРМА у неділю, надісланому агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним АРМА направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання процесуальної оцінки встановленої пов’язаності.

"Після отримання позиції компетентних органів Агентство забезпечить подальші кроки відповідно до законодавства, зокрема проведення нової оцінки та організацію повторного аукціону з урахуванням оновлених підходів до управління арештованими активами, передбачених законом про реформу АРМА", – зазначено у повідомлені.

Агентство також запевняє, що приклад продажу земель на полонині Боржава використано для вдосконалення підходів до перевірки учасників аукціонів з метою "інституціоналізації превентивних антикорупційних запобіжників, а не реагування постфактум".

Наголошується, що електронна система "Прозорро.Продажі" забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями.

Як повідомлялося, земельні ділянки загальною площею 460 га на полонині Боржава були передані в управління АРМА на підставі вироку Вищого антикорупційного суду від 5 липня 2024 року.

У торгах з продажу 41 земельної ділянки за 5,4 млн грн (стартова ціна – 10,4 млн грн), а також 208 ділянок і станції канатно-крісельної дороги зі станцією гірськолижного витягу за 39,1 млн грн (стартова – 75,2 млн грн) переміг Андрій Вінграновський. Тоді як Ігор Власюк був визнаний переможцем аукціону з продажу 245 земельних ділянок за 45 млн грн (стартова ціна – 88,2 млн грн).

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") стверджує, що переможцями цих аукціонів стали особи, пов’язані з Сергієм Льовочкіним та Владиславом Каськівим.

Інвесторів будівництва гірськолижного курорту "Боржава" держава почала шукати ще 2013 року для реалізації проєкту "Олімпійська надія-2022: створення спортивно-туристичної інфраструктури". Втім, низку проєктів, серед яких і "Олімпійська надія-2022", не було реалізовано через розкрадання коштів службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, яке на той момент очолював Каськів, та ДП "Державна інвестиційна компанія", як було виявлено детективами Національного антикорупційного бюро України.

