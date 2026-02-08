Посол ЄС закликає до швидкої децентралізації генерації України до наступної зими, глава ДТЕК – допомогти з фінансуванням

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Децентралізоване виробництво енергії є відповіддю на російські атаки на українську енергосистему, вважає посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та закликає до максимально швидких дій в цьому напрямку для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Деякі з нас та донори вже кілька років говоримо про необхідність децентралізованої генерації енергії. Ми втратили ці роки. Я думаю, що зараз справді дуже важливо, щоб саме цей маршрут обрала Україна, і не восени, а одразу навесні, коли ці найгірші погодні умови минуть", – сказала вона під час організованого Chatham House цього тижня обговорення атак Росії по енергосистемі України.

Генеральний директор найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко повністю погодився з послом щодо необхідності вже зараз думати про наступну зиму.

"Зараз для цього нам потрібно отримати фінансування та розмістити замовлення на виробництво нового обладнання, щоб у нас було достатньо часу, щоб отримати його та встановити… Сподіваюся, наші партнери розуміють, що час від моменту схвалення фінансування до моменту отримання результату зазвичай становить від 8 до 12 місяців", – сказав він під час обговорення.

За його словами, побудова більш стійкої розподіленої генерації охоплює від мобільних генераторів до будівництва великих сонячних та вітрових електростанцій.

Як наголосив Тімченко, ДТЕК під час війни вирішив продовжити будівництво вітрового парку потужністю 500 МВт, і це додає щонайменше 10 турбін на місяць загальною потужністю 60 МВт і дуже допомагає.

"Тож сьогодні ми ведемо активні переговори з потенційними партнерами щодо будівництва вітрового парку потужністю 650 МВт у Полтавській області, і є ймовірність, що ми зможемо розпочати будівництво у першому кварталі цього року. 650 МВт генерації можуть замінити (київську) ТЕЦ-5 або навіть ТЕЦ-5 плюс ТЕЦ-6 (які наразі не генерують електроенергію через російські удари)", - зазначив глава ДТЕК.

Він зауважив, що вітровий парк набагато стійкіший, бо немає жодного способу, щоб 80-90 турбін пошкодити або зруйнувати.

"Це наш досвід, що сонячні та вітрові парки набагато стійкіші , і, по суті, протягом усієї війни ми зберегли повну потужність наших відновлюваних джерел енергії", – констатував Тімченко.

Тож він заявив про необхідність підтримки з боку уряду та фінансових партнерів, фінансових установ, у тому числі й партнерів для входу в акціонерний капітал, яких компанія також запрошує.

Президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко також підтримала заклик до побудови стійкої розподіленої генерації, хоча й зазначила, що з початку війни Росія завдяки нарощенню виробництва безпілотників та ракет значно збільшила кількість цілей в енергосистемі.

"Раніше, у 2022-2023 роках, вони могли вибирати, скажімо, більші цілі. Тепер вони атакують усе – навіть трансформатори середнього розміру, когенераційні установки… Розрив між тим, на що нападає Росія, і тим, наскільки швидко ми отримали додаткову підтримку та додатковий захист, збільшується… І тому Росія залишає людей без електроенергії, без теплопостачання", – описала експерт ситуацію.

За її словами, зараз потрібно інвестувати у короткострокове рішення – децентралізовану генерацію, таку як генератори, а у майбутньому, як правильно зазначив глава ДТЕК, має бути більш стійка, децентралізована генерація, що означає сонячну, вітрову генерацію та все інше.

Павленко також зауважила, що найбільш пріоритетними цілями Росія обирає балансуючу генерацію: саме їх вона атакувала протягом перших кількох років – теплоелектростанції, гідроелектростанції.

"В майбутньому великі батареї, масштабні рішення, пов’язані зі зберіганням енергії, також можуть опинитися під загрозою, і нам потрібно зараз думати, як захистити їх", – вважає президентка DiXi Group.

Окрім того вона закликала до створення запасів необхідного обладнання. "Це не просто марна трата ваших грошей, це інвестиція у вашу стійкість та безпеку", – дала пораду іншим країнам Павленко та додала, що Україні зараз також потрібно розширити свій існуючий запас:: трансформатори, автотрансформатори, газові турбіни, тощо.

Тімченко згадав про введені ДТЕК в експлуатацію у вересні 2025 року батареї загальною потужністю 200 МВт, але констатував, що у грудні та січні вони не працювали через постійний дефіцит електроенергії, тож потрібно більше інвестувати в цю систему.

"Отже, ми розуміємо, як має бути реалізований новий дизайн структури виробництва електроенергії та всієї енергетичної структури в Україні. І я твердо дотримуюся своєї позиції, що коли ми відбудуємо, або радше побудуємо нову енергетичну систему, вона буде однією з найбільш технологічних, стійких, однією з найбільш цифрових, і вона стане еталоном для багатьох інших країн", – наголосив глава ДТЕК.

"І наші партнери, особливо з Європи, повинні розуміти, що Україна відіграватиме надзвичайно важливу роль не лише в обороні, в національній безпеці всього континенту, а й в енергетичній безпеці… Без енергетики немає розмов про національну безпеку", – підсумував він.