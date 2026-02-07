Програма СвітлоДІМ вже отримала понад 60 заявок, виділено 5 млн грн – Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

У рамках програми СвітлоДІМ вже отримано понад 60 заявок, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На сьогодні маємо вже понад 60 заявок, в межах програми виділено понад 5 млн грн. Це наша відповідь на спроби агресора залишити людей без базових умов життя", - написав Кулеба в телеграм-каналі за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Він додав, що триває відновлення теплопостачання у 1 126 багатоквартирних будинках Києва. Залучені майже 200 бригад – близько тисячі фахівців, зокрема, з Укрзалізниці та інших регіонів.

Крім того, після удару по Бурштинській ТЕС без тепла залишилися 82 будинки на Івано-Франківщині. Через атаку на Добротвірську ТЕС без опалення – 59 будинків у Добротворі на Львівщині. Відновлювальні роботи тривають. У найближчі дні ситуація з електропостачанням по країні буде складною. Особливо - в Києві та Київській області.

У зв’язку з цим було прийнято рішення посилити роботу Пунктів Незламності – до прикладу, у столиці вже працюють понад 3 300 пунктів, зокрема за підтримки відповідального бізнесу.

Як повідомлялося, програма "СвітлоДІМ" стартувала 28 січня і передбачає, зокрема, відкриття спеціального рахунку для зарахування та цільового використання державної допомоги. Її розмір становить від 100 тис. до 300 тис. грн залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів.