"Укрпошта" планує наприкінці I кв.-2026 запустити агентські точки з видачі посилок

АТ "Укрпошта" планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки з видачі посилок, які працюватимуть у кафе, магазинах та інших місцях обслуговування, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"З нами підписують договір на видачу посилок, ми їм оплачуємо кожну видачу. Тобто, це не тягне за собою якихось капітальних витрат та дорогих ремонтів. Все-таки, найефективніше - це швидко наростити мережу, щоб нашим клієнтам було зручно і вигідно отримувати посилки", - пояснив Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" додав, що зараз проєкт перебуває на етапі тестування, і мешканці Києва вже можуть отримувати посилки в дев’яти пілотних точках.

"Безумовно, ми будемо дивитися за якістю, щоб підтримувалася якість видачі посилок, щоб всі правила, які мають бути виконані, були виконані.І далі будемо залучати нових партнерів", - підкреслив Смілянський.

Окремо компанія планує на початку 2026 року встановити близько 1 тис. поштоматів, а також оновити мобільний застосунок, який дозволить клієнтам керувати посилками у зручний для них спосіб, зокрема перенаправляти відправлення до інших відділень чи поштоматів.

Раніше у коментарі агентству "Укрпошта" повідомляла, що у 2026 році планує масштабну модернізацію мережі відділень по всій країні.

Наразі компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.

У четвертому кварталі 2025 року "Укрпошта" отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, за рахунок додаткового доходу від продажу майна підприємства, який становив 168 млн грн.

Національний поштовий оператор збільшив у четвертому кварталі виторг на 10,7 млн грн проти аналогічного показника у 2024 році – до 3 млрд 601,6 млн грн.