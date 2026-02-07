Інтерфакс-Україна
Економіка
16:20 07.02.2026

"Укрпошта" планує наприкінці I кв.-2026 запустити агентські точки з видачі посилок

2 хв читати
"Укрпошта" планує наприкінці I кв.-2026 запустити агентські точки з видачі посилок

АТ "Укрпошта" планує наприкінці першого кварталу 2026 року запустити агентські точки з видачі посилок, які працюватимуть у кафе, магазинах та інших місцях обслуговування, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"З нами підписують договір на видачу посилок, ми їм оплачуємо кожну видачу. Тобто, це не тягне за собою якихось капітальних витрат та дорогих ремонтів. Все-таки, найефективніше - це швидко наростити мережу, щоб нашим клієнтам було зручно і вигідно отримувати посилки", - пояснив Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" додав, що зараз проєкт перебуває на етапі тестування, і мешканці Києва вже можуть отримувати посилки в дев’яти пілотних точках.

"Безумовно, ми будемо дивитися за якістю, щоб підтримувалася якість видачі посилок, щоб всі правила, які мають бути виконані, були виконані.І далі будемо залучати нових партнерів", - підкреслив Смілянський.

Окремо компанія планує на початку 2026 року встановити близько 1 тис. поштоматів, а також оновити мобільний застосунок, який дозволить клієнтам керувати посилками у зручний для них спосіб, зокрема перенаправляти відправлення до інших відділень чи поштоматів.

Раніше у коментарі агентству "Укрпошта" повідомляла, що у 2026 році планує масштабну модернізацію мережі відділень по всій країні.

Наразі компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.

У четвертому кварталі 2025 року "Укрпошта" отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, за рахунок додаткового доходу від продажу майна підприємства, який становив 168 млн грн.

Національний поштовий оператор збільшив у четвертому кварталі виторг на 10,7 млн грн проти аналогічного показника у 2024 році – до 3 млрд 601,6 млн грн.

Теги: #смілянський #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:46 06.02.2026
"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

11:31 02.02.2026
"Укрпошта" провела рестайлинг та оновила логотип за допомогою Spiilka Design Büro

"Укрпошта" провела рестайлинг та оновила логотип за допомогою Spiilka Design Büro

17:45 30.01.2026
"Укрпошта" планує у 2026 році масштабне оновлення мережі відділень по всій країні

"Укрпошта" планує у 2026 році масштабне оновлення мережі відділень по всій країні

20:09 15.01.2026
Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

18:17 08.01.2026
"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

"Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують роботу у Дніпропетровській та Запорізькій областях попри знеструмлення

13:02 25.12.2025
Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

14:19 02.12.2025
"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

16:55 03.11.2025
Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

16:48 22.10.2025
Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

Ворог за два дні атакував дві автівки "Укрпошти " на Сумщині – гендиректор

17:27 23.09.2025
Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

ВАЖЛИВЕ

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

ОСТАННЄ

Програма СвітлоДІМ вже отримала понад 60 заявок, виділено 5 млн грн – Кулеба

"Нова пошта" спростувала інформацію про начебто затримки посилок з Китаю

РФ перед морозами серйозно пошкодила 2 ТЕС ДТЕК, енергокриза може швидко перерости в гуманітарну – глава ДТЕК

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА