"Нова пошта" спростувала інформацію про начебто затримки посилок з Китаю

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, повідомила, що доставка посилок з маркетплейсів, зокрема AliExpress, Temu та інших, здійснюється у стандартному режимі.

"Ви отримаєте свої посилки в звичні терміни", – написала компанія у Телеграм в суботу.

У "Новій пошті " наголосили, що надана попередньо інформація стосувалася лише сервісу NP Shopping.

На сайті NP Shopping зазначається, у період святкування у Китаї Нового року, країна переходить у святковий ритм, що впливатиме на роботу магазинів, внутрішніх служб доставки та логістичних центрів.

"Нова пошта" у 2025 році збільшила виручку на 21% порівняно з 2024 роком – до більше ніж 54 млрд грн, а її прибуток склав 2,6 млрд грн порівняно із 2,5 млрд грн роком раніше. Кількість доставлених посилок та вантажів у 2025 році зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.