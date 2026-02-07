Інтерфакс-Україна
Економіка
15:00 07.02.2026

РФ перед морозами серйозно пошкодила 2 ТЕС ДТЕК, енергокриза може швидко перерости в гуманітарну – глава ДТЕК

Фото: https://x.com/TimchenkoMaxim

Російські удари в ніч на суботу по Добротвірській та Бурштинській ТЕС завдали цим станціям серйозних пошкоджень, повідомив генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тимченко у соцмережі X.

"Зараз ми оцінюємо збитки. З огляду на те, що до понеділка температура опуститься до -20 °C (-4 °F), їхня мета (ударів) очевидна: максимально посилити страждання людей", – зазначив глава ДТЕК.

Він додав, що всього в цю ніч Росія випустила по Україні 40 ракет і 400 дронів, щоб знищити підстанції, лінії електропередач та електростанції – залишки енергетичної системи України.

"Якщо ми не отримаємо додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони та більш потужну дипломатичну підтримку найближчим часом, енергетична криза в Україні швидко переросте в гуманітарну кризу", – наголосив Тимченко.

Двома днями раніше в організованому Chatham House обговоренні атак Росії по енергосистемі України, глава ДТЕК також нагадав про постійні обстріли вугільних підприємств холдингу, у тому нещодавнє вбивство 12 та поранення 16 людей під час атаки автобусу з шахтарями.

"Тож сьогодні ми говоримо не про енергетичну кризу, сьогодні ми говоримо про гуманітарну кризу та національну кризу. Не можна обмежуватися тим, що у нас є якісь проблеми з електростанціями чи передачею. Ми, як країна, перебуваємо в режимі виживання", – ще раз заявив Тимченко.

За його словами, станом на четвер з п'яти електростанцій на контрольованій території лише одна була підключена до мережі, в тому числі через те, що росіянам вдалося вимкнути дві електростанції під час останньої атаки.

"Тож ми втратили близько 80% наших виробничих потужностей", – констатував глава ДТЕК та додав, що морози не допомагають відновленню, бо навіть ті енергоблоки, які компанії вдалося відновити, не можна підключити до мережі, "бо все буквально замерзло".

"Я повторюю це ще раз, №1 – це захист протиповітряної оборони, нам потрібно його покращити. Я розумію, що у нас величезний дефіцит обладнання та боєприпасів для протиповітряної оборони, але зараз саме час визначити пріоритети, рухатися далі та захищати те, що існує", – закликав партнерів до допомоги Тимченко.

Станом на четвер, за його словами, все ще була певна надія щодо припинення вогню в енергетиці: про це йшла мова на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, необхідна аналітика та пояснення надаються американським колегам.

Президент Володимир Зеленський пізніше також повідомив журналістам, що американці на переговорах в Абу-Дабі 4-5 лютого виступили з ініціативою повторити тзв "енергетичне перемир'я", Україна підтримала цю пропозицію, але російська сторона пообіцяла повернутись до цього питання.

Тимченко також зазначив, що важливим є оперативне постачання партнерами мобільних генераторів, особливо для великих міст і, особливо, для Києва, який став головною ціллю атак протягом останніх двох тижнів. За його словами, це призвело до втрати всіх джерел виробництва електроенергії в місті Київ, і зараз надзвичайно важливо захистити підключення міста до високовольтної мережі.

Глава ДТЕК зауважив, що удари по теплопостачанню призводять до того, що рівень споживання електроенергії в будинках без тепла зростає у 2,5 рази.

"Ми робимо все можливе, щоб підключити ці генератори або до наших низьковольтних підстанцій, або безпосередньо до багатоквартирних будинків", – сказав Тимченко.

 

 

Теги: #дтек #тимченко #енергетика #пошкодження

