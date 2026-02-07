Інтерфакс-Україна
Економіка
10:11 07.02.2026

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Українські АЕС вимушено знизили потужність генерації через масованого ворожого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях, повідомляю Міненерго.

"Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", - йдеться у повідомленні у Телеграм уранці в суботу.

Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження. За командою НЕК "Укренерго" - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

За інформацією "Укренерго", "вночі та вранці ворог здійснив чергову, другу з початку року, масовану атаку на енергосистему України". Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях. Були атаковані електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені.

"Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності. Це зумовило вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також у більшості областей наразі діють аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

