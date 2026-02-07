Через атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах - ДТЕК

Групи ДТЕК поінформувала, що внаслідок нових атак ворога суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій в різних регіонах України.

"росія знову атакувала ТЕС ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій", - йдеться у повідомленні в Телеграм у суботу вранці.

Це вже десята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів, інформує компанія.