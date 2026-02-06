Інтерфакс-Україна
Економіка
19:19 06.02.2026

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства у січні 2026 року застосував заходи впливу до Скай Банку і 14 небанківських фінансових установ.

Як зазначив Нацбанк, Скай Банк отримав письмове застереження за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема, через несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації.

ТОВ "ФК "Топ1" оштрафовано на 595 тис. грн за низку порушень у сфері ПВК/ФТ, зокрема, щодо внутрішніх документів і процедур, належної перевірки клієнтів, ризик-орієнтованого підходу, а також подання на запити регулятора інформації та/або документів не в повному обсязі, і за порушення порядку формування показників статистичної звітності.

ПТ "Ломбард Оскар" оштрафовано на 51 тис. грн за неподання у визначений строк звітності з питань ПВК/ФТ, а ТОВ "ФК "Аксіома" – на 17 тис. грн за допущення суттєвих помилок у статистичній звітності про валютні операції.

Окрім цього, письмові застереження отримали низка небанківських установ за неподання у строк звітності з питань ПВК/ФТ, зокрема: ТОВ "Земельна фінансова компанія", ТОВ "Командор фінанс груп", ТОВ "Міський ломбард", ТОВ "Он тіме іншур", ТОВ "СБ "Інспейс", ТОВ "ФК "Акцент фінанс", ТОВ "ФК "Фінмар", ТОВ "Українські фінансові операції", АТ "СГ "ТАС", ТОВ "ФК "Фінтраст капітал" та ТОВ "ФК "Бредекс фінанс".

 

