Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоду про надання грантового фінансування на суму $690,8 млн, йдеться в релізі Міністерства фінансів у п’ятницю.

Зазначається, що у церемонії підписання також взяли участь посол Японії Масаші Накагоме та заступниця голови місії Посольства Канади Крістіан Руа.

Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування є частиною механізму G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) загальним обсягом $50 млрд, що забезпечується доходами від заморожених активів РФ.

Ця виплата включає останній транш від Канади у межах інструменту та перший – від Японії. Структура гранту виглядає наступним чином: $544 млн – внесок Уряду Японії; $146 млн – внесок Канади; $0,8 млн – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE.

В Мінфіні пояснили, що залучені ресурси надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом. Їх спрямують на відшкодування ключових соціальних видатків, зокрема, на виплату пенсій та реалізацію програм державної соціальної допомоги, включаючи житлово-комунальні субсидії.

"Ці кошти дозволять збільшити доходи загального фонду державного бюджету та зменшити потребу в зовнішніх запозиченнях. Вони сприятимуть посиленню макрофінансової стабільності й зниженню боргового навантаження, забезпечуючи своєчасні соціальні виплати та безперебійну роботу державних інституцій", – наводяться в повідомленні слова Марченка.

Загальний обсяг фінансування, залученого через проєкт PEACE in Ukraine з червня 2022 року, з урахуванням цього гранту сягне $51,7 млрд.