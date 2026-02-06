18:19 06.02.2026
Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики
Міністерство закордонних справ Словенії повідомляє про виділення EUR500 тис на підтримку українського енергетичного сектора.
"Словенія підтвердила повторну солідарність з Україною, яка переживає найбільшу енергетичну кризу від початку війни. За підтримку енергетичного сектора України ми додамо EUR500 000", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х у п’ятницю.
МЗС країни також повідомляє, що від початку російської агресії Словенія виділила на допомогу Україні вже EUR61 млн.