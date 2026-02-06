Інтерфакс-Україна
Економіка
18:19 06.02.2026

Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

1 хв читати
Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

Міністерство закордонних справ Словенії повідомляє про виділення EUR500 тис на підтримку українського енергетичного сектора.

"Словенія підтвердила повторну солідарність з Україною, яка переживає найбільшу енергетичну кризу від початку війни. За підтримку енергетичного сектора України ми додамо EUR500 000", - йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х у п’ятницю.

МЗС країни також повідомляє, що від початку російської агресії Словенія виділила на допомогу Україні вже EUR61 млн.

 

Теги: #словенія #енергетика_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 17.01.2026
Шмигаль: Литва готує урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги для України

Шмигаль: Литва готує урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги для України

19:01 17.12.2025
Латвія вносить EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України

Латвія вносить EUR200 тис. до Фонду енергетичної підтримки України

14:22 17.12.2025
Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

11:42 02.11.2025
Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими

Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими

23:55 30.10.2025
Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

13:49 30.10.2025
Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

12:17 30.10.2025
Словенія підтримує використання заморожених російських активів, але важливо враховувати всі ризики, - глава МЗС

Словенія підтримує використання заморожених російських активів, але важливо враховувати всі ризики, - глава МЗС

11:57 30.10.2025
Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

11:51 30.10.2025
Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною для поглиблення співпраці

Глава МЗС Словенії у Києві анонсувала підписання двох угод з Україною для поглиблення співпраці

07:34 22.10.2025
Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у чотирьох областях з повним циклом виготовлення

Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА