Інтерфакс-Україна
Економіка
17:58 06.02.2026

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк

2 хв читати
Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк
Фото: НБУ

Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками 2025 року зменшився на 27,6% порівняно із 2024 роком та становив 29,1 млрд грн, або 22,9% від усього фінансового результату банківської системи, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з його даними, до трійки лідерів також увійшли державний Ощадбанк із чистим прибутком 16,63 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року, та Райффайзен Банк – 10,74 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж роком раніше.

У п’ятірці найприбутковіших також Універсал Банк (mono) із чистим прибутком 10,33 млрд грн та державний Укрексімбанк – 8,86 млрд грн, при цьому вони збільшили цей показник відповідно у 2,5 раза та більш ніж утричі.

Другу п’ятірку сформували чотири банки з іноземним капіталом та один з українським: ПУМБ – 8,05 млрд грн (приріст більш ніж удвічі до 2024 року), Укрсиббанк – 5,80 млрд грн (+43,4%), ОТП Банк – 5,45 млрд грн (+32,3%), Креді Агріколь Банк – 5,19 млрд грн (+26,9%) та Укргазбанк – 4,87 млрд грн (+42,5%).

Більше 1 млрд грн чистого прибутку заробили за підсумками 2025 року ще сім банків: Сітібанк – 4,49 млрд грн (+33,9%), державний Сенс Банк – 3,22 млрд грн (+82,5%), банк "Південний" – 2,94 млрд грн (+75,6%), А-Банк – 1,8 млрд грн (приріст більш ніж удвічі), Кредобанк – 1,61 млрд грн (+72,0%), ПроКредит Банк – 1,29 (+44,3%) та ТАСкомбанк – 1,08 млрд грн (приріст у 3,5 раза).

Зі збитком 2025 рік завершили сім із 60 банків.

Найбільший збиток за підсумками 2025 року отримав держбанк ПІН Банк – 63,19 млн грн проти 49,56 млн грн збитку роком раніше. Другим за величиною втрат став Кристал Банк – 32,78 млн грн проти 9,95 млн грн прибутку роком раніше. Трійку замкнув банк "Український капітал" зі збитком 17,70 млн грн, тоді як у 2024 році його збиток становив 7,28 млн грн.

Новим гравцем на ринку став ПрАТ "Перехідний банк "ЮТЕ Банк", який є правонаступником неплатоспроможного РВС Банку за переданими зобов’язаннями та завершив 2025 рік зі збитком 3,34 млн грн.

Теги: #банки #прибутки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 04.02.2026
UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

UPC стала першим Open Banking-провайдером в Україні, розпочала створення маршрутизатора OneLinkUA

14:49 30.01.2026
Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

16:56 28.01.2026
НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

19:16 05.01.2026
Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

21:12 26.12.2025
Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

17:19 22.08.2025
Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

Найприбутковішими банками в I півріччі стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім та ПУМБ, найзбитковішими – РВС та Альянс

02:27 06.08.2025
Мінфін США продовжить запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків РФ

Мінфін США продовжить запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків РФ

12:33 06.04.2023
Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

16:55 23.05.2019
У разі одержання енергокомпаніями надприбутків у новому ринку, Україна може ввести windfall податок - рекомендація Енергоспівтовариства

У разі одержання енергокомпаніями надприбутків у новому ринку, Україна може ввести windfall податок - рекомендація Енергоспівтовариства

16:40 25.04.2018
Кабмін планує спрямувати на виплату "Нафтогазом" дивідендів лише 30% від чистого прибутку за 2017 р.

Кабмін планує спрямувати на виплату "Нафтогазом" дивідендів лише 30% від чистого прибутку за 2017 р.

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у чотирьох областях з повним циклом виготовлення

Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА