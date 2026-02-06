Інтерфакс-Україна
Економіка
17:43 06.02.2026

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

Держава з 2 лютого профінансувала близько 14,4 тис. заяв українських фізичних осіб-підприємців (ФОП) на отримання одноразової фінансової допомоги для підвищення енергонезалежності бізнесу на загальну суму майже 144 млн грн, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно з оприлюдненими на сайті відомства даними, більшість звернень надійшла від ФОП 2 групи (майже 12,3 тис.).

"Загальна сума запитуваної допомоги становить 144,1 млн грн. Понад 12 тис. заявок уже профінансовано, кошти спрямовані до банків для подальших виплат підприємцям. Найбільше звернень надійшло від бізнесу у сфері харчування та продуктової роздрібної торгівлі – понад 50%, а також від підприємців у сферах побутових послуг, медицини та вантажних перевезень", – додали у Мінекономіки.

Як повідомлялось, програма "Енергопідтримка для ФОП" стартувала 2 лютого 2026 року і триватиме до кінця березня-2026. Підприємці можуть отримати від 7,5 тис. до 15 тис. грн залежно від кількості найманих працівників.

У міністерстві зауважили, що подати заявку можуть ФОПи, які перебувають на 2 або 3 групі спрощеної системи оподаткування та зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, мають щонайменше одного найманого працівника, не мають заборгованості зі сплати ЄСВ та здійснюють діяльність у соціально важливих сферах. Допомогою можуть скористатись бізнеси зі сфери харчування та продуктового ритейлу (пекарні, кав’ярні, продуктові крамниці), охорони здоров’я (аптеки, приватні медичні кабінети), послуг (ремонтні бригади, майстерні, сервісні центри), соціальних послуг (дитячі садки, центри розвитку, сервіси догляду), логістики та інших соціально значущих напрямів.

Отримані кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів і систем накопичення енергії, сонячних панелей та комплектуючих, стабілізаторів напруги й захисних пристроїв, пального для генераторів, оплату послуг з електропостачання, а також монтаж і введення обладнання в експлуатацію.

Теги: #енергодопомога_фоп

