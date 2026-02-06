Інтерфакс-Україна
Економіка
16:57 06.02.2026

Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

1 хв читати
Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

Загальна посівна площа під зерновими культурами в Україні у 2026 році може становити 11,5 млн га, що на 4% менше порівняно з показником 2025 року, повідомило інформаційно-аналітичне агентство ‘’АПК-Інформ’’ у лютневому прогнозі.

Згідно з ним, посіви пшениці в цьому році можуть скоротитися на 5% проти минулого року і становитимуть трохи менше ніж 5 млн га. Ще суттєвіше скорочення очікується в сегменті ячменю — його посівна площа прогнозується на рівні 1,1 млн га, що на 21% поступається торішньому результату. Водночас аналітики очікують незначне розширення площ під кукурудзою — до 4,7 млн га (+3%).

‘’Такі оцінки пояснюються несприятливими погодними умовами під час сівби озимих під урожай 2026 року та активним попитом на кукурудзу в поточному сезоні, що може сприяти збільшенню її посівів. Також варто зазначити, що складні погодні умови наприкінці січня і на початку лютого можуть призвести до пошкодження посівів озимого клину пшениці та ячменю’‘, — резюмували в ‘’АПК-Інформ’‘.

Теги: #зернові #посіви

