Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Народний депутат фракції "Європейська солідарність", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ініціює тимчасові пільги для імпорту найбільш ходових моделей генераторів на час період обмежень енергопостачання, спричинених російськими обстрілами.

"Ми з вами живемо в умовах повномасштабної війни вже четвертий рік. І за цей час енергетична система України стала однією з ключових цілей ворога. Руйнування енергетичних об’єктів у 2022 році, починаючи з листопада, у 2025 році, а особливо масовані атаки на початку 2026 року призвели не просто до дефіциту електроенергії, вони призвели до хронічної нестабільності електропостачання по всій країні. Стабілізаційні та аварійні відключення стали для українців не винятком, а вже просто нормою. А після ракетних обстрілів ми маємо тривалі повні відключення електроенергії в цілих регіонах. І в цих умовах держава фактично переклала відповідальність за енергетичну безпеку, за забезпечення електроенергії на бізнеси громадян", – пояснила Южаніна на брифінгу в п’ятницю.

За її словами, практиці підприємства, малий бізнес, багатоквартирні будинки, лікарні, школи, приватні домогосподарства вимушені самостійно забезпечувати себе електроенергією. "Люди купують інвертори, акумулятори, генератори, купують за власні кошти часто за кордоном, бо дуже великий дефіцит на сьогоднішній день. І з чим вони стикаються? Протягом попередніх двох тижнів телефонувало дуже багато людей, які стояли на митниці з купленим обладнанням, тому що виявляється, частина обладнання звільнена від мита і ПДВ, а частина – ні", – констатувала Южаніна.

Вона нагадала, що сьогодні законодавство звільняє від митних платежів інвертори будь-якої потужності, літій-іонні акумулятори ємністю понад 100 А·год, сонячні панелі, вітрогенератори, бензинові генератори потужністю понад 7,5 кВт.

При цьому бензинові генератори потужністю до 7,5 кВт, а також дизельні генератори будь-якої потужності не звільнено від митних платежів взагалі, зазначає Южаніна.

"Генератори до 7,5 кВт - це стандарт для приватного будинку, для квартири, для маленької крамнички навіть, чи дизельні генератори, які наразі встановлюються в переважній більшості – багатоквартирних будинках, в лікарнях, в бізнес-центрах, в промисловості. Чому ці люди, які ввозять таке обладнання, мають платити ввізне мито і плюс до того ж ще 20% податку на додану вартість? Фактично це податки на виживання", – зауважила депутатка.

За її словами, запропонований нею законопроєкт не вимагає коштів з бюджету і лише "усуває дискримінацію між видами електрогенераторних установок".

"Ми пропонуємо до того пільгового переліку, який сьогодні є, додати всі дизельні генератори від найменших до 7,5 кВт до промислових. Включити бензинові генератори до 7,5 кВт, які сьогодні є найбільш масовими для населення. І зробити це на період дії воєнного стану, але не більше, як до 1 січня 2029 року", – пояснює депутатка.

"Прошу підтримати цей законопроєкт, і буквально на перших днях засідання Верховної Ради вимагати розглядати його за процедурою Ad-Hoc для того, щоб допомогти людям і бізнесу вижити в цей складний для країни час", – додала Южаніна.