Інтерфакс-Україна
Економіка
16:37 06.02.2026

Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Наталуха після призначення на цю посаду Верховною Радою 14 січня цього року ініціював проведення аудиту та шукає кандидатів на поповнення керівної команди Фонду, повідомив він агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я перейняв структуру, в якій більше півтора року не було керівництва. Наприклад, департамент бухгалтерської звітності просто відсутній: директора по департаменту немає, всі посади вакантні. Аудиторська історія та сама…", – сказав він в кулуарах "Українського сніданку" у Давосі, організованого Фондом Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму.

Наталуха зазначив, що в таких умовах критично важно було провести аудит того, "що відбувається, чим ми розпоряджаємося, що в нас є", який він і ініціював.

Глава ФДМУ також зазначив, що після його призначення посади заступників швидко залишили в.о. голови Іванна Смачило та Ігор Тимошенко, котрі прийшли у Фонд після призначення його керівником у листопаді 2023 року глави Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля, який потім у вересні 2024 року очолив Мінагрополітики. А наприкінці січня з Фонду пішов заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Шугалій, який перейшов на аналогічну посаду в Міненерго.

Таким чином, наразі в керівництві ФДМУ зайнято дві посади заступника голови: ними є Наталія Панова (з травня 2024 року) та Андрій Шрамко (з січня 2025 року), які й до цього працювали у системі Фонду.

"Тому людей ми шукаємо, звісно. Я коли прийшов, було п’ять призначених заступників з шести… Залишилося два заступники. Тому рухаємося: не так швидко, як хотілося б, але, з іншої сторони, це дає мені можливість перезавантажити і команду, і все інше", – описав ситуацію Наталуха.

