БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у чотирьох областях з повним циклом виготовлення

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили досудове розслідування за фактом незаконного виробництва та обігу рідин для електронних сигарет групою осіб на території Київської, Вінницької, Закарпатської та Львівської областей, йдеться в публікації на сайті установи в п’ятницю.

В БЕБ уточнили, що фігуранти налагодили повний цикл виготовлення контрафактної продукції на спеціально обладнаних промислових лініях. Частина з учасників виробництва займалася закупівлею сировини, решта - виготовленням та подальшою реалізацією контрафактної продукції через мережу нелегальних торгових точок та онлайн-платформ.

"У ході проведення 11 санкціонованих обшуків вилучено лінію для виробництва рідин, обладнання для пакування та маркування, 70 ящиків підроблених електронних сигарет без марок акцизного податку, pod-системи, картриджі, комплектуючі, гліцерин, поліпропіленгліколь, поліграфічну продукцію з логотипами відомих брендів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та підпільну бухгалтерію", - повідомили в БЕБ.

Наголошується, що незаконне виробництво припинено. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 10 млн грн.

"Організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.", - додали в БЕБ.