Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

Група ДТЕК та регіональні оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомляють про застосування графіків аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго" з обіднього часу у п'ятницю.

"Одещина та Дніпропетровщина: за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", – повідомив, зокрема, в Телеграм-каналі ДТЕК.

Аналогічна інформація надійшла також щонайменше від кількох ОСР: "Полтаваобленерго", "Чернігівобленерго", "Сумиобленерго" та "Черкасиобленерго".

"О 12:52 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування 5 черг ГАВ (6-10 черги)", - повідомили в "Полтаваобленерго".