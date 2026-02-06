Інтерфакс-Україна
Економіка
13:36 06.02.2026

Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

Ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що у березні графіки відключень електричної енергії споживачам стануть більш помірними у зв'язку з потеплінням та збільшенням виробництва на сонячних електростанціях (СЕС).

Про це він сказав під час панелі щодо енергетичної проблематики, організованої "Новою країною" (спільний проєкт LB.ua та EFI Group) і опублікованою LB.ua на цьому тижні.

"У березні буде потепління, ми перейдемо через нуль. Споживання впаде з 18 ГВт, умовно, до 15-14 ГВт ввечері. І у нас — важливий фактор — почнуть працювати сонячні електростанції, які зараз практично на нулі", - зазначив вів.

Ексочільник пояснив, що СЕС дадуть змогу в денні години розвантажити гідрогенерацію, яка зможе накопичувати воду вдень, а на вечір зливати цю воду і покривати піки споживання.

"Тобто, грубо кажучи, до нас додасться мінімум пару черг невідключених споживачів", - вважає він.

На думку Кудрицького, якщо РФ буде мати ресурс продовжувати існуючу інтенсивність ракетно-дронових атак, як зараз, то скоріш за все, графіки відключень залишаться і при більш теплій погоді, але ці графіки не будуть такими жорсткими, як назаразі, і стануть більш-менш помірними.

Водночас ексочільник допускає, що росіяни взагалі можуть припинити атаки енергетичної інфраструктури навесні у звʼязку з їх нижчою ефективністю, ніж узимку.

"Якщо росіяни оцінять, що ефективність цих атак не співставна з тим ресурсом, який вони на них витрачають, а тільки на "шахедну" програму вони викидають до трильйона рублів на рік, це 3% їхнього бюджету, то вони можуть ці обстріли припинити", - вважає він.

Також Кудрицький не очікує настання колапсу в енергетичній системі України внаслідок атак.

"Наша найскладніша зима з точки зору системи (…) була у 22 році. Тоді було набагато страшніше — це єдиний раз, коли енергосистема України була в повному блекауті. Усі АЕС зупинилися, практично зупинилося виробництво електроенергії", - сказав він.

Після того, за словами ексочільника, таких ситуацій не було допущено, і система, навіть з супергострим дефіцитом, в жорстких обмеженнях і з дуже великим дискомфортом для побутових споживачів і для бізнесу, але знаходиться під контролем.

"Тобто зробити так, щоб її виключити на три тижні і колапснувся фронт, ворогу не вдавалося. Не вдається і, я впевнений, не вдасться", – вважає Кудрицький.

 

