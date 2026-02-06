"Київміськбуд" створив 24 робочі групи для аналізу та пошуку варіантів добудови проєктів

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" створило 24 робочі групи для детального аналізу стану кожного недобудованого об’єкта та пошуку шляхів їх добудови, які стануть інструментами прямої взаємодії між девелопером і майбутніми мешканцями.

Як, повідомили у пресслужбі Київміськбуду, до складу робочих груп залучено ключових фахівців, що дозволяє ухвалювати рішення оперативно та фахово. Кожну групу очолює куратор у статусі члена правління, а до її постійного складу входять представники спільноти інвесторів, інженери технічного нагляду за об’єктом та керівництво генеральних підрядних організацій. Залежно від стадії готовності об’єкта, до нарад залучаються спеціалісти підрядних компаній, які відповідають за монтаж зовнішніх інженерних мереж та підключення будинків до міських комунікацій.

Голова правління "Київміськбуду" Валерій Засуцький наголосив, що такий рівень залучення інвесторів став безпрецедентним для ринку. За його словами, інвестори не лише стали вагомою силою у питанні пошуку механізмів дофінансування на рівні міста, а й продемонстрували високий рівень знань у технічних питаннях.

"Ми визнаємо: інвестори, які вклали свої заощадження в будівництво, сьогодні є нашими головними партнерами. Вони не просто допомогли домогтися зрушень у питаннях дофінансування на міському рівні, а й глибоко занурилися в технічну документацію та специфіку добудови кожного конкретного будинку. Такі зустрічі дають можливість зняти напругу, прибрати інформаційні вакууми та вибудувати єдиний вектор руху. Ми говоримо правду, навіть якщо вона складна, адже тільки через чесний діалог можна прийти до реального результату", – підкреслив Валерій Засуцький.

Робочі наради проводяться системно кожні два тижні, що забезпечує безперервність контролю за процесом.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчики, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва становить перевищує 548 тис. кв. м.

Як зазначається в релізі, вплив повномасштабної війни, криза на ринку будматеріалів та дефіцит кадрів створили умови, в яких старі методи управління більше не працюють. Запровадження роботи спільних груп стало стратегічним рішенням, що дозволяє синхронізувати зусилля забудовника, підрядників та інвесторів. "Компанія залишається відданою своїм зобов’язанням перед тисячами киян, а розбудова чіткого діалогу через робочі групи є головним інструментом у відновленні повноцінного будівництва та поверненні стабільності у роботу найбільшого девелопера столиці", - говориться у релізі.

Як повідомлялося, Київська міська рада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" для стабілізації фінансового становища компанії шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Цю докапіталізацію ПрАТ ХК "Київміськбуд" отримало у грудні 2025р.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).