"Укрнафта" провела понад 1210 кв. км 3D сейсморозвідувальних досліджень

АТ "Укрнафта" системно здійснює геологічне вивчення надр для планування буріння і загалом компанія провела понад 1210 квадратних км 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України, повідомили в пресрелізі товариства в п'ятницю.

"За 2024 рік було вивчено 582 кв. км спеціальних дозволів компанії. У 2025 році — 629 кв. км, – це найбільший обсяг 3D сейсморозвідки за рік, рекордний показник для підприємства. Ми послідовно вивчаємо надра в межах спеціальних дозволів, щоб чітко розуміти розміщення ресурсу та планувати подальше буріння й інші технологічні операції", - зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

Окрім наземних 3D сейсморозвідувальних досліджень, у 2024-2025 роках компанією також були проведені сейсмічні дослідження поляризаційним методом вертикального сейсмічного профілювання (ВСП) на дев'яти свердловинах, зокрема, на трьох – в 2024 р. і шести – в 2025 р.

"Йдеться про метод, за якого сейсмічні вимірювання проводяться безпосередньо всередині свердловини, що дозволяє точніше визначати геологічну будову пластів і зменшувати ризики під час планування нового буріння", - пояснили у товаристві.

У 2026 році заплановано проведення 3D сейсморозвідувальних робіт на чотирьох спеціальних дозволах компанії.

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.