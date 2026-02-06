Інтерфакс-Україна
Економіка
12:27 06.02.2026

Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

1 хв читати
Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

Норвегія погодила новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі EUR86,4 млн, повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

"Відтак загальний обсяг допомоги від країни вже становить EUR163,6 млн", - зазначили у відомстві.

Додаткове фінансування буде спрямовано на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури, стабілізацію енергосистеми та забезпечення її сталої роботи в умовах зимових холодів, пояснили в Міненерго.

"Вдячний Норвегії за лідерство та солідарність з Україною. Вдячний Секретаріату Енергетичного співтовариства за координацію роботи Фонду підтримки енергетики. Це надійний механізм швидкої та прозорої допомоги, що вже мобілізував понад EUR1,7 млрд від 36 донорів", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр України –міністр енергетики Денис Шмигаль.

 

Теги: #допомога #енергетика #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 06.02.2026
Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

22:06 06.02.2026
Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

22:01 06.02.2026
Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

19:59 06.02.2026
Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський

Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський

18:36 06.02.2026
Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

Кличко звернувся до депутатів Європарламенту щодо допомоги Києву в умовах енергетичної кризи

14:20 06.02.2026
Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

Обленерго повідомляють про застосування в регіонах екстрених відключень у п'ятницю з обіду

13:49 06.02.2026
Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

13:36 06.02.2026
Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

Ексглава "Укренерго" прогнозує пом'якшення графіків відключень у березні і не очікує блекауту

12:26 06.02.2026
Фонд Порошенка та київська "Євросолідарність" передають містянам ще 700 газових пальників

Фонд Порошенка та київська "Євросолідарність" передають містянам ще 700 газових пальників

12:19 06.02.2026
Швеція надасть 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

Швеція надасть 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

НБУ очікує інфляцію 7,5% наприкінці-2026 та початок повернення мігрантів у 2027р

"Укрзалізниця" планує з березня 2026р запровадити динамічне ціноутворення для СВ та 1-го класу "Інтерсіті"

Зростання ВВП України у IV кв.-2025 прискорилося до 3% – Держстат

Перші 100 млн куб. м американського LNG із запланованого на 2026р. 1 млрд куб. м надійшли в Україну – глава "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

НБУ у січні застосував заходи впливу до Скай Банку та 14 небанківських фінустанов

Україна, Світовий банк, Японія та Канада підписали угоду про грант на $690,8 млн за рахунок заморожених російських активів

Словенія виділяє EUR500 тис. на підтримку української енергетики

Найприбутковішими банками у 2025 р. стали Приват, Ощад, Райф, Універсал та Укрексім, найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк

Мінекономіки: 14 тис. ФОП отримають загалом 144 млн грн "Енергодопомоги"

NovaPay розмістив першу збільшену вдвічі серію облігацій обсягом 200 млн грн

Посіви зернових в Україні у 2026р можуть скоротитися на 4% — аналітики

Нардеп Южаніна ініціює розширення податкових пільг на імпорт низки видів генераторів

Новий глава Фонду держмайна ініціював аудит і працює над оновленням команди

БЕБ викрило незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у чотирьох областях з повним циклом виготовлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА