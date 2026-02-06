Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

Норвегія погодила новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі EUR86,4 млн, повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

"Відтак загальний обсяг допомоги від країни вже становить EUR163,6 млн", - зазначили у відомстві.

Додаткове фінансування буде спрямовано на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури, стабілізацію енергосистеми та забезпечення її сталої роботи в умовах зимових холодів, пояснили в Міненерго.

"Вдячний Норвегії за лідерство та солідарність з Україною. Вдячний Секретаріату Енергетичного співтовариства за координацію роботи Фонду підтримки енергетики. Це надійний механізм швидкої та прозорої допомоги, що вже мобілізував понад EUR1,7 млрд від 36 донорів", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр України –міністр енергетики Денис Шмигаль.