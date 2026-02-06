Швеція надасть 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні обсягом 1 млрд шведських крон, повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

"Підтримка спрямована на задоволення найнагальніших потреб країни в енергетичному обладнанні, а також зміцненні енергетичної стійкості у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - зазначили у відомстві.

Зокрема, 600 млн шведських крон надійдуть через Фонд підтримки енергетики України, ще 400 млн - через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Як відзначив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль, за вказані кошти закуплять генератори, теплові насоси, критично важливі запасні частини та інше обладнання.