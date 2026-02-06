Міжнародні резерви України у січні зросли на 0,6% – до нового рекорду $57,7 млрд

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, станом на 1 лютого 2026 року становили $57,66 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежності країни, повідомив Національний банк України у п’ятницю.

"У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначив регулятор у повідомлені на сайті.

Регулятор додав, що чисті міжнародні резерви в січні зросли до $43,73 млрд, що на $406 млн або 0,9% більше за показник грудня 2025 року.

Згідно з опублікованими даними, на 1 лютого 2025 року частка доларових активів у резервах зросла до 67,7% з 64,6% місяць тому та 82,8% – рік тому. Натомість частка євро зменшилась та досягла 23,0% (27,8% у грудні та 10,0% у січні-2025).

Частка золота у резервах на початок лютого цього року складає 8,5% порівняно із 6,8% місяцем та 5,7% – роком раніше.

У структурі резервів на цінні папери припадало 47,3%, на готівку, коррахунки та депозити – 44,2%, на монетарне золото – 8,5%, тоді як місяцем раніше ці частки становили 44,8%, 48,4% та 6,8% відповідно, а роком раніше – 67,6%, 26,7% і 5,7%.

Як зазначається в повідомленні, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в січні надійшло $3 млрд 124 млн через рахунки Світового банку.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $310,7 млн, у тому числі $233,9 млн - обслуговування та погашення ОЗДП та $76,8 млн - борг перед іншими кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду – $171,6 млн.

На валютному ринку України Нацбанк у січні продав майже $3,73 млрд ($4,70 млрд в грудні 2025 року).

Переоцінка фінансових інструментів у січні збільшила вартість резервів на $1 млрд 445,7 млн.

Як повідомляється у інфляційному звіті регулятора за січень, міжнародна допомога Україні становитиме $51,4 млрд у 2026 році, $42,7 млрд у 2027 році та $21,6 млрд у 2028 році, що має дати змогу утримувати міжнародні резерви на рівні близько $65 млрд за підсумками 2026 року, близько $73 млрд у 2027 році та майже $71 млрд у 2028 році.