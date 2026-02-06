Чиста купівля населенням валюти у січні зросла до $0,79 млрд

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у січні 2026 року перевищили її продаж на $0,79 млрд у доларовому еквіваленті, це трохи більше показника грудня минулого року - $0,73 млрд, однак значно менше, ніж $1,29 млрд у січні 2025 року.

Згідно із даними регулятора, порівняно із груднем купівля готівкової валюти зменшилася на $306,8 млн – до $1 млрд 927,0 млн, тоді як продаж скоротився на $363,1 млн – до $1 млрд 138,6 млн.

Нацбанк уточнив, що безпосередньо готівкових доларів населення купило у січні-2026 на $232,1 млн менше, ніж у грудні-2025 – $1 млрд 343,5 млн, і продало теж менше - на $279,0 млн, всього $838,7 млн.

При цьому купівля населенням готівкових євро зменшилася в доларовому еквіваленті у січні на $58,5 млн – до $531,0 млн, тоді як продаж - на $65,8 млн, до $250,6 млн.

Щодо операцій клієнтів банків з безготівковою валютою, то у січні порівняно із груднем минулого року спостерігалося зменшення як купівлі, так і продажу: купівля на $2 млрд 935,4 млн – до $8 млрд 419,1 млн, тоді як продаж – на $2 млрд 207,2 млн, до $6 млрд 133,3 млн.

Операції між банками у січні порівняно із груднем зменшилися на $1 млрд 616,8 млн.– до $7 млрд 137,8 млн.

Порівняно із січнем 2025 року купівля безготівкової валюти клієнтами банків зросла на $61,5 млн, тоді як її продаж скоротився на $439,2 млн, водночас обсяг операцій між банками збільшився на $1 млрд 20,6 млн.

Офіційний курс гривні до долара у січні зріс порівняно з груднем – на 46 коп., до 42,85 грн/$1, що відбулося на тлі сезонних чинників.

Водночас євро в січні в Україні суттєво подорожчав, за офіційним курсом на 1 грн 39 коп. – до 51,24 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у січні зменшилися порівняно із груднем на $1 млрд 85,5 млн – до $3 млрд 375,5 млн, водночас були меншими, ніж у січні 2025 року ($3 млрд 756,3 млн).